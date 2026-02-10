艾普斯坦案關鍵共犯 麥克斯威爾遭美眾院閉門傳訊

艾普斯坦性犯罪案最關鍵的共犯麥克斯威爾，9日在德州監獄接受美國眾議院，主要調查委員會的閉門傳訊。現年64歲的麥克斯威爾，2021年因當年多項誘拐未成年少女，供權貴淫樂的罪行，被判處20年徒刑。

民主黨議員事前提交的詢問重點，集中在其他4位同謀的真實身分、另外25名艾普斯坦調查案未被起訴的人，現任總統川普與艾普斯坦的社交關係，以及川普是否曾與她的律師群討論過特赦的可能性。

結果卻是議員們有備而來，而麥克斯威爾卻援引《憲法第5修正案》，保障個人不自證其罪的司法權利，不回答任何問題。她的代表律師還進一步表示，「只要川普總統給予特赦，她就會誠實地說出一切。」

民主黨籍眾議員蘇布拉馬尼亞姆表示，「麥克斯威爾本不該有任何出獄的希望，但今天她透過律師明確表示，她希望透過總統的特赦獲得釋放，她一再遊說試圖獲得川普總統的特赦，而總統並未排除這種可能性，所以她才一直不配合我們的調查。事實是她是個惡魔，她應該待在監獄裡，她應該一直待在那裡。」

這個在歐美多個國家牽扯上政治領袖、皇室名流、金融高科技鉅子、乃至於學術菁英的性醜聞案，已經接連有多名相關人士引咎辭職、接受調查，如法國前文化部長雅克朗、挪威資深外交官尤爾。

英國首相施凱爾也因為任用了，與艾普斯坦往來密切的曼德森擔任駐美大使，遭遇黨內外一致的責難、要他下台。蘇格蘭工黨領袖薩爾瓦9日也表示，要求施凱爾辭職下台，表示「紛擾必須結束」。

當晚施凱爾在下議院對工黨議員發表演說，直言他不會走、會奮戰下去。前一天，施凱爾的左右手、唐寧街幕僚長麥斯威尼主動請辭，理由是當初曼德森這個人選，是他向施凱爾推薦的。

