艾普斯坦案電郵再掀波瀾 川普斥民主黨轉移焦點

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國民主黨今天公布新一批電郵，內容暗示總統川普可能知悉已故富豪艾普斯坦性虐未成年人。川普對此抨擊民主黨企圖轉移焦點，白宮也發聲力挺，強調川普「沒有做錯任何事」。

法新社報導，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾是川普友人，他已於2019年在聯邦監獄等待受審時自殺身亡。川普則否認參與或對艾普斯坦的任何性販運行為知情。

川普今天在自創社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示：「民主黨人想再次炒作艾普斯坦騙局，只因他們想盡辦法轉移焦點，掩飾他們在政府關門和許多其他議題上的糟糕表現。」

他也警告共和黨同志，在未來可能針對公布本案相關檔案的表決中，切勿落入民主黨設下的「圈套」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）對此向記者表示，川普與艾普斯坦的往來並無不當。

她說：「艾普斯坦曾是海湖俱樂部（Mar-a-Lago）會員，直到川普總統將他趕出去，因為艾普斯坦是個戀童癖，是個怪胎。」

李威特強調：「這些電郵除了證明川普總統沒做錯任何事外，什麼也證明不了。」（編譯：李佩珊）1141113

