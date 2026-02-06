艾普斯坦案震撼挪威政壇！前總理遭爆疑有金錢往來 被以貪汙偵辦

編譯莊佳芳／綜合報導

美國司法部公開艾普斯坦案件相關檔案，引發全球政商界震盪，多名國際知名人士接連捲入輿論風暴。繼挪威王室成員遭質疑與案件相關後，挪威政壇也傳出震撼彈。挪威前總理賈格蘭德與前外交部長、現任世界經濟論壇執行長布倫德，皆疑似與艾普斯坦關係密切。警方指出，已朝「貪汙」方向針對賈格蘭德展開調查，布倫德也正在接受其所屬組織世界經濟論壇的調查。

挪威前總理涉艾普斯坦案

美國司法部日前公開艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件檔案，在國際間引起軒然大波，許多政商名流都身陷輿論風暴。挪威王室未來的皇后、為王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）也因疑似替未成年的兒子索要「裸女圖」而飽受批評。風波還沒過去，現在又爆出前總理賈格蘭德（Thorbjørn Jagland）也涉入艾普斯坦案。

現年75歲的賈格蘭德在1996年至1997年間擔任挪威總理，2009年至2019年則擔任歐洲理事會（Council of Europe）秘書長，另外也曾在2009年至2015年間擔任挪威諾貝爾委員會主席，可說是相當活躍的政治人物。

挪威王儲妃梅特瑪莉。淫魔富商艾普斯坦於2008年被定罪後，兩人仍保持聯絡，信件內容極為曖昧親暱。（圖／翻攝自X平台 @Mette-Marit）

調查往貪汙方向著手

挪威媒體VG報導，根據洩漏的文件，賈格蘭德疑似用其權力地位謀取私利，甚至與艾普斯坦關係緊密，有多次金錢往來，包含向艾普斯坦尋求購房與醫療的資金協助，甚至旅遊花費都可以報銷。因此挪威警方也朝「貪汙」方向進行調查。

挪威警方經濟犯罪調查機構Okokrim局長隆塞特（Pål K. Lønseth）表示，由於這些案件發生的期間正值賈格蘭德擔任諾貝爾委員會主席與歐洲理事會秘書長期間，因此可以合理朝貪汙方面調查，他提到，將針對賈格蘭德「是否收受禮物、旅遊招待或貸款」進行調查。

目前賈格蘭德因擔任國際組織獲得的外交豁免權已經被取消，其律師表示將全力配合警方調查，並在給路透社的聲明中提到，根據現況，他們對調查結果非常樂觀且充滿信心。

前挪威總理賈格蘭德(右)也涉入艾普斯坦案遭到調查（圖／翻攝自X平台 @TJagland）

挪威前外交部長也中箭

同樣身陷艾普斯坦案風暴的挪威政治人物還有挪威前外交部長、現任世界經濟論壇（WEF）執行長布倫德（Borge Brende）。美媒Politico報導，60歲的布倫德在2018年至2019年，曾三度與艾普斯坦共進晚餐，兩人還有簡訊、電子郵件等聯絡紀錄。

WEF證實已經開始調查程序，布倫德也主動且積極地配合調查。布倫德表示，自己完全不知情艾普斯坦的犯罪活動，若他知情，即會拒絕任何邀請或聯繫，同時他也對沒有徹底調查艾普斯坦的過往，而感到遺憾。

據Politico報導，布倫德在調查期間仍會留任主席兼執行長，但不會參與調查過程。WEF也表示，這次的調查是為了表明該論壇對透明度和維護自身誠信的承諾。

