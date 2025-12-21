艾普斯坦檔案公開 司法部官員否認刪減內容保護川普

美國司法部官員21日否認為了保護總統川普，而刪減性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。在此同時，部分與經過嚴格審查的檔案被公開，引發了越來越多的批評。

在一批艾普斯坦案件的相關檔案19日公開後，艾普斯坦案的受害者表達憤怒，因為許多頁面被塗黑，照片經過審查。

美國司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)21日在美國國家廣播公司新聞網(NBC News)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)上，為司法部公布的檔案辯護，他表示：「我們沒有刪減與川普總統有關的資訊。」

當被問到是否有任何文件是因為政治敏感性而被刪減時，布蘭奇表示：「絕對沒有」。因為政治敏感性而刪減內容是非法行為。

布蘭奇說，移除幾批照片的決定，至少其中一張照片包含了川普，是因為「對照片中女性的擔憂」。

在審查認定「沒有證據表明有任何艾普斯坦案的受害者被拍到」後，司法部21日重新公布了這張照片，並且「沒有經過任何修改或刪減」。

民主黨國會議員指控川普本人違反了公開所有艾普斯坦檔案的法律。艾普斯坦擁有巨額財富，並且與政商名流頻繁往來。

民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)21日在有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)指出：「這一切都是為了掩蓋事情，不論是基於什麼理由，川普都不想要公開，無論關於他自己，或他的其他家人、朋友。」

19日釋出的文件包含前總統柯林頓(Bill Clinton)和其他名人的照片，例如滾石樂團(The Rolling Stones)主唱傑格(Mick Jagger)和麥可傑克森(Michael Jackson)等流行巨星。

司法部表示，檔案塗黑是為了保護艾普斯坦案的受害者。

但許多刪減與被指控的文件遺失，反而加強了人們伸張正義的訴求，並助長了川普右翼支持者的陰謀論。