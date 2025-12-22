艾普斯坦檔案公開 100頁塗黑 川普照片遭刪

圖／達志影像美聯社

美國司法部，19日公開已故富豪性犯罪者艾普斯坦的上千份檔案。然而，其中100頁檔案，遭大量和完全塗黑；而司法部表示，還在審核是否公開上萬個檔案，但法規目前要求，司法部要全部公開，因此引起國會兩黨譁然。另一個引起詬病的，是司法部曾上傳美國總統川普的其中一張照片，但卻一度下架，遭到批評是在包庇川普。這回公開的檔案中，幾乎沒有出現曾和艾普斯坦交好的川普，反倒是美國民主黨籍前總統柯林頓，占據大量比例。

美國司法部趕在法定的最後期限，12月19日，公佈已故富豪性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）上千份檔案，不料同時引起民主黨和共和黨兩黨譁然。

CNN主播 Jake Tapper：「一共有100頁的塗黑內容，這就是到目前為止，我們能達到的所謂『透明』。」

把新公開的檔案一字攤開 ，其中的照片、文字，竟遭大量和完全塗黑，司法部稱目的是要保護受害者。另外，根據由國會兩黨通過，11月19日上路的《艾普斯坦檔案透明法案》，司法部需在30天內，公開所有檔案，但司法部沒有達標，理由一樣是要保護受害者。

美國司法部副部長 布蘭希（Todd Blanche）：「我們還在審查，並持續這個過程的原因，單純是要保護受害者。因此，出面批評上周五(12/19)公開檔案不足的那一群人，正是不想要我們保護受害者的人。」

而已經公開的檔案，也被批評經過政治審查。

美國司法部副部長 布蘭希：「這和(包庇)川普總統一點關係都沒有。」

在司法部上架檔案的專區，搜尋美國總統「川普」（Donald Trump），顯示「查無結果」；但相反的，檔案中出現共和黨長期鄙夷的對象，美國前總統柯林頓（Bill Clinton ）和艾普斯坦同框的照片。其中一張照片，甚至顯示在泳池內的柯林頓，他的一旁，是艾普斯坦同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），另一旁則是一名臉部遭到塗黑的女子。其他檔案，也能看到知名人士，如躺在5名女性的大腿上，遭撤銷王子頭銜的英國前王子安德魯（Andrew），安德魯的前妻佛格森（Sarah Ferguson），已故流行音樂天王麥可·傑克森（Michael Jackson），美國歌后黛安娜羅絲（Diana Ross），還有滾石樂團（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）。

CNN記者 Kevin Liptak：「論在處理這些檔案上，川普政府喪失大量的可信度。那些消失的檔案，和遭塗黑的內容，僅加劇大眾對政府正在掩蓋艾普斯坦資訊的猜想。CNN分析發現，檔案上的川普姓名和出現次數，都是有限的，但相反的前(民主黨籍)總統柯林頓，卻占據大量比例。」

對此，柯林頓發言人表示，他們和艾普斯坦案無關，白宮公佈20年以上的老照片，是要保護川普免受審查。

司法部公佈艾普斯坦檔案的同日，川普前往佛州西棕櫚灘，打小白球度過周末。而公開的檔案中，川普照片其實一開始曾經出現，但民主黨議員注意到它的消失。

CNN記者 Kevin Liptak：「一張包含川普在內的照片，在司法部艾普斯坦檔案的專區上架不久，就遭移除，這張照片，是上周五艾普斯坦調查公佈，最新一批照片的其中一個部分。美東時間上周六下午2點45分，編號468檔案憑空消失，專區內容從編號467，跳到編號469。」

相隔一天，司法部做出回應，稱曾標記川普的一張照片，評估是否需採取進一步行動，以保護艾普斯坦的受害者，並暫時移除進行審核；不過，經過審查，確認照片中沒有出現任何的受害者，因此照片在沒有任何修改或塗黑的情況下，重新上架。

川普照片上架、消失，再到重新上架，司法部堅稱，沒有要掩蓋任何和川普有關的內容，但兩黨議員已經反彈。他們呼籲，司法部公開所有檔案，否則，他們將以藐視國會罪起訴司法部長邦迪（Pam Bondi），或彈劾邦迪。艾普斯坦的受害者家屬，一樣揚言提告。

受害者朱弗里（Virginia Giuffre） 哥哥：「坦白說，審查完現有的公開檔案，初步估計，我們目前的理解只有10%。」

受害者朱弗里 兄嫂：「我們可以追究他們(司法部)的責任，因這(公開檔案)已經是一條法規。如果他們決定隱瞞犯罪者，決定不公開他們需要公開的文件，我們可以提告藐視罪。」

而在美國民間，陰謀論甚囂塵上。

紐約民眾：「每一個小時、每一天、每一周的延遲公佈，都在確保沒有任何有關川普的內容，會被大眾知悉。」

艾普斯坦案的政商牽連，持續攪動華府政壇與美國社會。

