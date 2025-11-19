艾普斯坦檔案再爆！美前財長私訊狂問「中共高官千金」攻略

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據哈佛大學學生報《哈佛深紅報》(Harvard Crimson)報導，最新一批解密的「艾普斯坦檔案」揭露，美國前財長、哈佛前校長桑默斯(Lawrence H. Summers)在與已定罪的性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey E. Epstein)的私密通訊中，曾尋求處理一段私人關係的建議，而其訊息內容似乎多次提及一位身分敏感的女性。

訊息疑似指涉亞投行長千金

報導指出，桑默斯在信件中提及的女性，極可能就是倫敦政經學院(LSE)的終身教授、著名經濟學家金刻羽。金刻羽的父親是中國前財政部副部長、亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)首任行長金立群。然而，在已公開的訊息中，金刻羽本人並未提及與桑默斯有任何浪漫關係，也尚不清楚她是否知曉桑默斯曾與艾普斯坦討論過她。

兩人於2018年底至2019年中的通訊顯示，艾普斯坦向桑默斯保證自己是他的「僚機」(wing man)。已婚的桑默斯則完全信賴對方，在訊息中坦率地吐露挫折，在一次學術會議後，他描述該名女性「極其優秀、華麗」，然後寫下：「我完蛋了(I'm fucked)。」

桑默斯在訊息中向艾普斯坦解釋，他認為該名女性之所以與他保持聯繫，是因為「非常看重專業上的連結」。

報導指出，桑默斯在道德判斷上出現嚴重瑕疵。在他與艾普斯坦密集通訊期間，《邁阿密前鋒報》已於2018年11月刊出長篇調查，揭露80名女性指控艾普斯坦曾性虐她們。然而，桑默斯仍持續與艾普斯坦交換意見，直到艾普斯坦於2019年7月再度被捕的前一天才停止。

醜聞曝光後，桑默斯向《哈佛深紅報》發表聲明稱：「我的人生中有很多非常後悔的事...我與艾普斯坦的往來是一個嚴重的判斷失誤。」桑默斯目前仍是哈佛大學最高榮譽的講座教授。

