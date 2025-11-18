艾普斯坦檔案如滾雪球 網：最快聖誕節前發動彈劾 連泰勒絲也被捲入....

近期有消息稱，美國女歌手泰勒絲(左)已向眾議院提交請願書，要求議會發起針對美國總統川普(右)的彈劾動議。然而，有網友進行查證後發現，該消息可能是有心人士捏造的「假資訊」。 圖：翻攝自 @OlenaRohoza X 帳號

[Newtalk新聞] 美國總統川普於今年 1 月重返白宮，開啟第二段總統任期，川普政府的施政方向也再次成為國際輿論的關注焦點。然而，近期卻有消息稱，美國女歌手泰勒絲 ( Taylor Swift ) 準備向美國眾議院提交請願書，要求議會啟動彈劾川普的程序。與此同時，眾議院兩黨議員也發起連署，要求司法部公開未經刪減的艾普斯坦案細節。有網友分析指出，如果眾議院成功通過表決，川普最快可能在聖誕節前面臨彈劾。

X 推主「Olena Rohoza」指出，泰勒絲近期準備向眾議院提交正式請願書，要求議會針對川普涉嫌濫用職權、違反工作信任以及與艾普斯坦案的關聯展開全面調查，並啟動對川普的彈劾程序。「Olena Rohoza」稱，泰勒絲已經掌握「無可辯駁」的證據，將盡全力推動川普的彈劾案，撤換這位「不適任」的總統。

然而，有網友透過 X 的人工智慧 ( AI ) 模型 Grok 進行核查後，發現沒有任何媒體針對此話題進行報導，泰勒絲的團隊也從未針對彈劾川普一事進行表態，眾議院也尚未收到任何彈劾請願書。該名網友表示，「泰勒絲彈劾川普」可能是有心人士捏造的假訊息，缺乏事實依據，呼籲其他網友提高警惕，避免被假資訊欺騙。

美國共和黨眾議員馬喬麗·泰勒·格林因主張公布艾普斯坦檔案，與川普決裂。 圖：取自馬喬麗·泰勒·格林Facebook

雖然「泰勒絲彈劾川普」是假消息，但眾議院仍可能在聖誕節假期到來前，對川普發起彈劾投票。X 推主「PoliticsVideoChannel」表示，肯塔基州的共和黨眾議員托馬斯．馬西 ( Thomas Massie ) 與加州民主黨眾議員羅．卡納 ( Ro Khanna ) 近期發起「支持《艾普斯坦檔案透明法案》解除審查」的連署請願，並獲得總計 218 位眾議員的簽名。

「PoliticsVideoChannel」稱，由於獲得過半數眾議員的簽名連署，眾議院議長麥克．強生 ( Mike Johnson ) 最快將於當地時間 18 日舉辦全體投票。如果該請願在眾議院的投票中以簡單多數通過，美國司法部將在請願通過的 30 日內，公布所有「未經刪減」的艾普斯坦案細節，並對可能涉及該案的公眾人物造成巨大的衝擊。

「PoliticsVideoChannel」指出，為了阻止該向請願，川普曾親自遊說多位共和黨籍的女性眾議員，希望她們撤回簽名，但卻並未得到任何同黨議員的支持。「PoliticsVideoChannel」批評稱，川普的行為是「變相的妨礙司法公正」，推測川普積極介入艾普斯坦案的原因，與他合艾普斯坦間的親密關係有關。

美國國會持續追查艾普斯坦(左)案件相關文件與證人，讓川普蒙上「艾普斯坦陰影」。 圖：翻攝自 X @ChrisDJackson

除了艾普斯坦案外，民主黨也在今年分別提出兩項決議，指控川普涉及推動國會山莊暴動、濫用職權等各種罪名，並發起針對川普的彈劾。「PoliticsVideoChannel」表示，由於共和黨掌握議會，先前提出的彈劾案自今年 6 月起就遭到擱置，「但只要艾普斯坦案的資料曝光，針對川普的彈劾行動就能獲得新的彈藥」。

「PoliticsVideoChannel」認為，如果司法部公布的艾普斯坦案資訊揭露了川普的「黑料」，可能會有 10 至 20 名共和黨議員選擇倒戈加入彈劾川普的陣營，「這可能是民主黨扭轉局勢的大好機會」。且按照時間推算，司法部最快將於 12 月中旬公開艾普斯坦案相關資料，「眾議院在聖誕節前發起川普彈劾案的可能性非常高」。

