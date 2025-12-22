艾普斯坦檔案川普與小女孩照片急撤！ 連拿掉16份文件 司法部：保護受害者

司法部撤下的艾普斯坦檔案照片遺漏了一張川普與一名臉遭打碼的未成年女孩的合照。 圖：翻攝自 X @HXR001

[Newtalk新聞] 美國司法部近日因一張美國總統川普照片的「撤下又重新上架」操作，再度成為輿論焦點。據《彭博社》21 日報導，美國司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）日前在美國國家廣播公司（NBC）新聞節目《與媒體見面》（Meet the Press）中為相關決定辯護，強調撤下照片是依照法官指示、為保護受害者權益所採取的程序性措施，與川普本人無關。

美國司法部於法院規定的最後期限 19 日，公布新一批與艾普斯坦案相關的文件。其中一張照片顯示，一張桌面上擺放多張艾普斯坦與政商名流的合影，包含已於 2005 年辭世的天主教教宗若望保祿二世。另有照片顯示書桌抽屜內存放多張照片，其中包括一張川普的照片。然而，一張川普與臉部被打碼的未成年女孩的合照卻未被撤下，令外界質疑司法部是否為不小心「遺漏」。

廣告 廣告

該些川普照片公開後迅速引發外界關注，司法部週六（20 日）隨即將包括這張照片在內的共 16 份文件自官網撤下，引來外界懷疑是否涉及政治考量。布蘭奇對此表示，照片中除川普外，還可見多名女性的影像。照片公開後，司法部收到關於部分女性肖像權及可能涉及受害者身分的顧慮，因此依照紐約地區聯邦法官的命令，暫時將照片撤下進行審查。他強調，此舉與川普「毫無關聯」。

多份艾普斯坦相關重要檔案自網站無預警下架，圖為包含川普照片在內的468號檔案。 圖：翻攝自 X @PopBase

布蘭奇指出，司法部與司法部長邦迪（Pam Bondi）18 日仍在與受害者權益組織進行溝通，並表示，若有必要對照片中人臉或資訊進行遮蔽或編輯，司法部將毫不猶豫執行，之後再重新公開。

司法部於 21 日晚間發布聲明表示，經核查後確認該照片中並未出現任何已確認的艾普斯坦案受害者，因此已將照片重新上架。司法部並在 X 平台上說明，南紐約聯邦檢察官辦公室最初將該照片標記為「需進一步措施以保護受害者」，司法部因此啟動審查程序。

布蘭奇此前在致函國會時亦指出，由於相關文件數量龐大，且法官為防止受害者身分外洩設下諸多限制，司法部無法在 19 日前完成全面公開。他透露，審查過程中共確認超過 1,200 名受害者或其親屬身分，相關資訊均已完成編輯遮蔽。

美國司法部長帕姆．邦迪。 圖：達志影像／美聯社

不過，司法部在文件公開過程中的做法，仍引發部分民主黨議員不滿。參議院司法委員會民主黨籍議員指控，現任政府違反《艾普斯坦檔案透明法案》，刻意包庇川普。眾議院司法委員會民主黨主席拉斯金（Jamie Raskin）則批評，政府「正在掩蓋一些川普不願對外公開的事情」。

對此，布蘭奇反駁稱，凡是文件中提及川普或包含其照片的內容，只要未涉及已確認的受害者或倖存者身分，司法部都將完整公開，並強調法律本身即允許為保護受害者，在公開時程上保留一定彈性。

川普與布蘭奇的關係也引發外界關注，自川普連任後，他曾打破過往政治慣例，安排多名曾為其辯護的律師進入司法部任職。布蘭奇曾擔任川普「封口費案」的首席辯護律師，相關人事安排曾遭批評恐削弱司法部的獨立性。

麥克斯威爾(左)過去與艾普斯坦關係極為交好，曾協助參與蘿莉島犯罪。 圖：翻攝自 X @Feral_Socrates

此外，布蘭奇自今年 7 月起即介入艾普斯坦案調查，曾約談正在服刑的艾普斯坦同夥、前伴侶麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），並將其轉移至德州布萊恩一所最低安全等級的女子監獄。該監獄多收容非暴力或白領犯罪人士。布蘭奇亦與麥克斯威爾的代理律師馬庫斯（David O. Markus）私交甚好，進一步引發外界揣測。

針對上述爭議，司法部發言人則多次拒絕回應布蘭奇在案件中所扮演的具體角色。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

馬克宏「陣前背叛」梅爾茨? 歐盟凍俄財資產卡關 英日另行再加碼援烏

時隔近4年 普丁與馬克宏將再會談! 法國「恰巧」在這件事上做出重大轉變