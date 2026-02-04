艾普斯坦檔案引發英美政壇動盪 川普籲各界放下

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普今天再次呼籲美國人走出已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞的陰影，儘管本案已導致一位著名的英國政治人物面臨刑事調查。

法新社報導，英國前駐華府大使曼德森（Peter Mandelson）已辭去國會上議院議員職務，他被指控將機密資訊洩露給性罪犯艾普斯坦。

最新一批與艾普斯坦相關的數百萬份文件被公布後，相關影響持續在美國發酵，前總統柯林頓（Bill Clinton）和妻子希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）將於本月稍晚赴國會作證。

共和黨籍的川普在白宮再次面臨有關這位聲名狼藉金融家的提問時，他堅稱最新一批檔案已還他清白。

川普說：「除了這是一場由艾普斯坦和其他人針對我的陰謀之外，沒有任何關於我的事情被揭露。」

他說：「但我認為，現在是這個國家該轉向其他議題的時候了，像是醫療保健或人們關心的其他事情。」

川普還說，這「不是共和黨的問題，而是民主黨的問題」，試圖將焦點轉回柯林頓夫婦身上，並轉移外界對檔案中提及的川普盟友，包括美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的關注。（編譯：李佩珊）1150204