艾普斯坦檔案扯出一堆名人 比爾蓋茲前妻「勾起我婚姻中痛苦回憶」

微軟創辦人蓋茲前妻梅琳達蓋茲資料照片。路透社



美國司法部上週公布最新一批富豪淫魔艾普斯坦檔案，其中提到微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。蓋茲的前妻、美國慈善家梅琳達•蓋茲（Melinda French Gates）表示，檔案公布一事令她想起「我婚姻中痛苦的時光」。

根據美國司法部公布的檔案，其中有數封疑為威脅蓋茲的電郵，艾普斯坦在電郵中宣稱蓋茲曾和「俄羅斯女孩」性交後染病，還懇求他的顧問向梅琳達隱瞞病情。

蓋茲已透過發言人駁斥電郵內的所有內容，表示「這些來自一名公認的、心懷不滿的說謊者的指控，是極其荒謬且完全錯誤的」。

廣告 廣告

英國廣播公司（BBC）報導，梅琳達接受美國全國公共電台（NPR）的播客（podcast）節目《Wild Card》訪問時提到，她對艾普斯坦案的指控感到「難以置信的悲傷」，她還說，記錄中被點名的人，包括她的前夫，都需要作出解釋。

與蓋茲結婚27年，在2021年離婚的梅琳達說：「我很高興能遠離這一切爛泥。」

梅琳達在podcast中表示：「對我個人而言，每當這些細節出現時，我都很難受，對吧？因為它會勾起我婚姻中一些非常、非常痛苦的回憶。」

最新一批艾普斯坦檔案不但提及比爾蓋茲，全球首富馬斯克、英國前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）、中研院士丘成桐等多人也出現在檔案中。早已因艾普斯坦案身敗名裂的英國前安德魯王子，再度被披露不雅照，。

她補充：「無論那裡還剩下什麼問題，我甚至無法開始了解全部，那些問題是給那些人，甚至是給我的前夫的。他們需要回答那些問題，而不是我。」

美國媒體曾報導，梅琳達在分居前就對丈夫與艾普斯坦的往來感到不滿。夫婦宣布仳離後，蓋茲承認在2019年曾與一名微軟員工有過婚外情。

BBC已聯繫蓋茲的發言人，詢問有關梅琳評論的回應。

蓋茲並未被任何艾普斯坦案的受害者指控有不當行為，他的名字被列入檔案中也不代表任何形式的犯罪活動。

更多太報報導

快訊／中國文旅部：近期將恢復上海居民赴金馬旅遊

槍殺前日相安倍判無期 山上徹也律師團「不服判決」提上訴

赴美交涉無果？南韓談判代表：美擬正式宣布上調關稅