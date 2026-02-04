艾普斯坦檔案控「比爾蓋茲出軌、得性病」 前妻回應了

國際中心／倪譽瑋報導

比爾蓋茲（左）前妻梅琳達（右）表示，對方涉嫌艾普斯坦事件的問題「應由當事人回答」。（圖／翻攝自比爾蓋茲臉書、Jennifer Gates Instagram）

近日美國司法部公開已故性犯罪者「淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的文件，其中有郵件將矛頭指向微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），他染上性病私下向艾普斯坦求助，還向前妻梅琳達蓋茲（Melinda Gates）隱瞞事實。對此梅琳達在節目上回應，聽到消息很難過，自己與案件無關「那些疑問應該由當事人來回答」。

被艾普斯坦文件點名「染性病」 比爾蓋茲駁斥

綜合《今日美國》等外媒報導，在犯罪相關電子郵件中，有疑似是艾普斯坦所寫的信，聲稱蓋茲在與多名「俄羅斯女性」發生關係後染上性病，並向自己請求協助取得抗生素。

對於事件，蓋茲的發言人指出，蓋茲確實因慈善議題與艾普斯坦見過數次，那是一個巨大的錯誤，文件中可看出「艾普斯坦因與蓋茲的關係破裂而感到挫敗，進而試圖設局抹黑他」。

前妻梅琳達上節目發聲：該回答問題的人不是我

梅琳達也在2月5日接受NPR節目《Wild Card》訪問，談到艾普斯坦事件，她對受害者的經歷感到非常難過，看到相關細節「會勾起我婚姻中一些非常痛苦的回憶，那真的令人心碎到難以承受」但她仍與蓋茲維持婚姻關係。

梅琳達指出，「我記得自己也曾處在那些女孩當時的年紀，也記得我的女兒們正處在那個年紀，但我已經走過那段時間了」她表示，自己刻意將這些事情放下，讓人生繼續往前走，「我現在正處於一個出乎意料、卻很美好的階段。」

對於蓋茲涉入艾普斯坦文件，梅琳達表示「那些疑問應該由當事人來回答，問題屬於那些人，也包括我的前夫，而不是我。」雖然聽到對方涉嫌婚外情的消息還是會感到難過，但很高興自己已遠離這一切紛擾。

