艾普斯坦檔案提及政商名流 柯林頓夫婦願赴國會作證

美國司法部上（1）月30日公開迄今規模最大的富豪艾普斯坦性犯罪文件，檔案中揭露美國前總統柯林頓在卸任後，曾多次搭乘艾普斯坦私人飛機，雙方團隊往來密切。

先前堅決否認有不當行為的柯林頓，在遭控藐視國會、頂不住壓力後，幕僚2日透過社群媒體表示，夫婦兩人將出席眾院委員會聽證會，而這也是繼1983年的福特後，美國43年來首次有前總統到國會作證。

隨著司法部文件海量解密，英國王室也再度受重創。這波新曝光多張照片，包括安德魯王子看似趴在女子上方，甚至出手碰腰，雖然女子臉部打矇，仍引起譁然。

皇家評論員哈根表示，「這不是安德魯第一次出現在檔案中，相信我，也不會是最後一次，這些新揭露顯示他和艾普斯坦關係的深度與廣度。」

不只安德魯本人，他的前妻、約克公爵夫人佛格森曾向艾普斯坦借錢，顯示富豪已深入安德魯家私人財務圈；英國王室早前已經剝奪安德魯王子頭銜、並將人逐出溫莎城堡官邸，但輿論壓力並未平息。

皇家評論員哈根說：「如果安德魯真如他所說是清白的，出席美國國會作證，絕對符合他的最大利益。」

新曝光的檔案還燒到北歐王室，文件指出挪威王儲妃在艾普斯坦定罪後，還與他保持長期聯繫，挪威首相公開批評王儲妃判斷失當，王儲妃也坦承識人不清，但王室形象已然崩壞。

美國司法部強調，目前文件中出現的大量姓名不等同刑事指控。但隨著柯林頓夫婦要赴國會作證，艾普斯坦案已不再是單純的性犯罪，而是牽動王室聲譽、政壇問責與國際信任的全球風暴。

