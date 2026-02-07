艾普斯坦檔案揭牽線普丁 挪威前總理遭查貪腐

（中央社記者巫祈麟赫爾辛基6日專電）美國司法部公布艾普斯坦檔案，揭露已故性犯罪富豪艾普斯坦曾透過挪威前總理賈格蘭德多年，謀求與俄羅斯總統普丁會面。挪威警方今天立案調查重大貪腐，檢視賈格蘭德擔任諾貝爾和平獎委員會主席、歐洲理事會秘書長期間，是否存在利益輸送。

據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2008年因性犯罪入獄，出獄後仍活躍於政商圈。檔案顯示，2013年至2018年間，他透過賈格蘭德多次謀求與普丁會面；賈格蘭德（Thorbjørn Jagland）回覆「如果他想見面，需要留出真正的時間和隱私」。

2018年6月，艾普斯坦更要求賈格蘭德安排與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）見面。艾普斯坦當時自稱能為俄方「解讀」美國總統川普（Donald Trump）想法，此時距離川普與普丁的赫爾辛基峰會僅數週。檔案勾勒賈格蘭德長年為艾普斯坦穿針引線的角色，從謀見普丁到牽線拉夫羅夫，橫跨至少5年。

挪威經濟犯罪調查局（Norwegian Economic Crime Authority）6日宣布，對賈格蘭德啟動貪腐調查。偵辦重點在於他擔任歐洲理事會秘書長（2009-2019）與諾貝爾和平獎委員會主席（2009-2015）期間，是否收受禮物、旅行招待或貸款等不當利益。

賈格蘭德曾任挪威總理，並在擔任諾貝爾獎主席期間，於2009年主導頒發和平獎給歐巴馬。證據顯示，2013年3月，艾普斯坦與微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）曾在賈格蘭德位於法國史特拉斯堡的官邸會面。蓋茲當時因根除小兒麻痺工作被視為諾貝爾獎潛在人選；身為諾貝爾獎主席的賈格蘭德卻與性犯罪者、潛在得獎人同桌，引發嚴重利益衝突質疑。

挪威「世道報」（VG）、「每日郵報」（Dagbladet）報導，兩人往來遠超賈格蘭德所稱的「正常外交接觸」。艾普斯坦稱賈格蘭德為「摯友」，並多次為他全家提供高規格接待，不僅預付機票、安排豪華飯店，還多次邀請賈格蘭德一家住進紐約、巴黎與佛州棕櫚灘的豪宅。

2014年，賈格蘭德曾計劃帶全家赴艾普斯坦位於加勒比海的私人島嶼度假，後因烏克蘭克里米亞危機而取消。「世道報」指他曾向艾普斯坦尋求購屋資金協助；賈格蘭德否認。

除了政治牽線與財務往來，部分郵件措辭更引發外界質疑。2012年5月，賈格蘭德訪問阿爾巴尼亞隔天，寫信給艾普斯坦提到「非凡的女孩們」（extraordinary girls）；2013年1月討論家庭度假時，他又寫下「我無法只跟年輕女性繼續，你知道的」。

賈格蘭德回應挪威媒體稱郵件用詞「可能被誤解」，強調從未單獨前往艾普斯坦住所，妻子都在場，也從未踏上艾普斯坦私人島嶼。但這些超越常規的對話內容，難以擺脫與艾普斯坦性招待惡名之間的牽連。他向「晚郵報」（Aftenposten）坦承，早知道艾普斯坦的真面目，絕不會與他有任何接觸。

現任總理史托爾（Jonas Gahr Støre）罕見公開批評，指賈格蘭德行為「嚴重失當」。他強調，身為挪威領袖，應恪守最高的道德準則。政府5日已向歐洲理事會提案，解除賈格蘭德因前總理身分享有的豁免權，以利警方全面辦案。

艾普斯坦檔案還涉及多名挪威政界人士，包括王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）、前外長布蘭德（Børge Brende），以及因財務往來遭停職的外交官莫娜尤爾（Mona Juul）。（編輯：唐聲揚）1150207