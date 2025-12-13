艾普斯坦檔案新照曝光 川普同框多名女子入鏡

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國國會民主黨人今天公布19張來自已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案的新照片，其中包括現任總統川普的身影。

路透社報導，在聯邦眾議院監督委員會的民主黨人分享的照片中，川普出現在其中3張。他們表示，正在審查由艾普斯坦檔案中的超過9萬5000張影像。

在一張黑白照片中，川普面帶微笑，身旁兩側有多名女子。第2張照片顯示川普站在艾普斯坦旁邊，第3張較不清晰的照片則顯示他與另一名女子並肩而坐，他的紅色領帶略微鬆開。

目前尚不清楚這些照片的拍攝時間與地點，照片中女子的臉部都經過遮蔽處理。

川普今天在白宮告訴記者：「大家都認識這個人。他在棕櫚灘（Palm Beach）到處出沒。他跟每個人都有合照。我的意思是，幾乎有成千上百的人跟他有合照。所以這沒什麼大不了的。」

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）表示，川普政府「為艾普斯坦的受害者所做的，比民主黨人以往任何時候都多」。

她說：「媒體是時候停止複述民主黨的論點，並開始質問民主黨人，為何他們在艾普斯坦被定罪後還想跟他混在一起。」

艾普斯坦醜聞數月來一直是川普在政治上的難題，部分原因是他曾向支持者擴大宣傳有關艾普斯坦的陰謀論。

許多川普的選民相信，川普政府官員掩蓋了艾普斯坦與權勢人物的關係，並模糊了他死亡的細節。艾普斯坦於2019年在曼哈頓一座監獄中身亡，死因被裁定為自殺。

美國司法部7月時表示，沒有證據支持對艾普斯坦案中的任何第三方進行調查，且並未發現任何「客戶名單」或可能涉入性販運的人士，也無任何證據顯示艾普斯坦曾勒索任何人。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）本週的一項民調發現，僅半數共和黨人認同川普對艾普斯坦案的處理方式，遠低於他在黨內85%的整體支持率。

川普與艾普斯坦在1990年代及2000年代初期是朋友，但川普表示，他在艾普斯坦對仲介賣淫指控認罪前就已與他斷絕往來。

川普始終否認知悉艾普斯坦性侵及仲介未成年少女性交易的行為。

這批照片中也出現了民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）、前川普幕僚班農（Steve Bannon）、比爾．蓋茲（Bill Gates）和前財政部長薩默斯（Larry Summers）的身影，此外還有情趣玩具，以及一個印有川普臉孔和全大寫標語「我超巨大！」（I'M HUUUGE!）的4.5美元（約新台幣141元）保險套。

儘管美國司法部預計將於下週稍晚公布聯邦調查中屬非機密的艾普斯坦檔案，但眾院監督委員會仍在持續取得並公布相關文件。（編譯：李佩珊）1141213