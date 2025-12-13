艾普斯坦檔案新照曝光 川普、柯林頓等政商大咖全入鏡

美國眾院監督委員會的民主黨籍議員13日公布一批，來自已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遺產管理委員的照片，其中除了川普之外，前總統柯林頓、微軟創辦人比爾蓋茲，以及億萬富豪布蘭森等重量級人士，似乎都跟艾普斯坦有交情，也可看出艾普斯坦的政商關係雄厚，不過川普表示沒看過這些照片，還稱「這根本沒什麼大不了的」。

艾普斯坦私藏照曝 川普：沒看過也沒什麼大不了

大量已故性犯罪富豪艾普斯坦生前和政商名流的照片被公開，當中有些照片相當不堪入目，卻大剌剌地擺在艾普斯坦的辦公桌上，而在公開的照片中，也頻頻出現川普和女性合照的身影。民主黨眾議員賈西亞表示，此次公布的任何檔案都意義重大，因為這關乎資訊的透明，認為大家應該能夠自行判斷這些照片的內容。

被外界質疑和艾普斯坦關係密切的川普則表示，「我沒看過那些照片，但每個人都認識這個男人，幾乎有成百上千的人都和他合過影，這沒什麼大不了」，強調自己對此一無所知。

川普多次出現在這批公開的照片中。圖／美聯社、路透社、CNN

美眾院公布艾普斯坦照片 政商名流都入鏡掀議

除了川普之外，前總統柯林頓以及柯林頓任內的財長桑默斯都有入鏡，川普前策士班農似乎也跟艾普斯坦有好交情，就連像是微軟創辦人比爾蓋茲，以及億萬富豪布蘭森等商界名流都跟他有所往來。而國會日前通過法案要求司法部公開艾普斯坦的檔案，最後期限是12月19日，外界將嚴格檢視這些富商權貴到底有何不可告人的醜聞。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

