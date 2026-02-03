艾普斯坦檔案曝光挑逗電郵 柯林頓夫婦同意赴國會作證

美國聯邦眾議院監督委員會日前在國會秀出艾普斯坦檔案中與前總統柯林頓有關的照片，要求柯林頓夫婦赴國會提供證詞。路透社



美國司法部近日公布最新一批「富豪淫魔」艾普斯坦調查檔案，再度牽扯出前總統柯林頓和他的私交。最新公布的電郵檔案顯示，艾普斯坦女友、因性仲介少女被定罪的麥克斯威爾曾盛讚柯林頓「天賦異稟」，極盡情色挑逗。另一方面，柯林頓夫婦週一（2/2）決定親赴國會提供有關艾普斯坦案的證詞，避免遭提告藐視國會罪。

聯邦眾議院監督委員會上週指控柯林頓（Bill Clinton）和希拉蕊（Hillary Clinton）夫婦拒絕接受國會傳喚，就艾普斯坦（Jeffrey Epstei）案提供證詞，揚言要推動對兩人的藐視國會程序。一旦此案件被移送司法部，柯林頓夫婦可能遭受刑事起訴。

廣告 廣告

柯林頓夫婦週一透過副幕僚長尤瑞尼亞（Angel Urena）表示，他們決定親自前往國會作證。尤瑞尼亞在X平台發文說：「他們已經在宣示狀況下告知你們已經知道的事，但你們根本不在乎。不過前總統和前國務卿還是會去國會。他們希望藉此建立一套適用於任何人的先例。」

柯林頓夫婦日前表示願意透過書面證詞作證，但拒絕親赴國會，並指控由共和黨把持的眾院傳喚兩人，只是為了轉移艾普斯坦與美國總統川普私交甚篤的焦點。

司法部去年底依法公布首批的艾普斯坦調查檔案，當時包括多張柯林頓和艾普斯坦及其女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的合照。其中還有柯林頓穿著泳褲和麥克斯威爾等人在按摩浴池和泳池的照片。

美國司法部去年公布首批富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案中含有多張前總統柯林頓的照片。左下角為艾普斯坦女友麥克斯威爾。路透社

美國司法部去年公布首批富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案中含有多張前總統柯林頓的照片。路透社

在司法部上週五（1/30）公布最新一批艾普斯坦的檔案中，麥克斯威爾在和柯林頓辦公室於2001年至2004年間往來的電郵中寫著：「你真的太強了，我好迷戀你，你『像馬一樣大』（hung like a horse），你懂我的意思，希望你不會介意。」

另一封電郵中，麥克斯威爾寫著：「很高興你會來參加晚宴。JE（應該是艾普斯坦的姓名縮寫）問我是否知道柯林頓會不會來。請通知我。」

據報導，麥克斯威爾上述發出文件的收信者為柯林頓辦公室，目前並不清楚是否由柯林頓本人收發電郵，或是由他的助理幕僚代理。

此外，這批最新檔案同時揭露，柯林頓至少搭乘過16次艾普斯坦的私人飛機，次數高於先前外界所知。

柯林頓於1990、2000年代和艾普斯坦有過往來，但柯林頓多次向外強調，兩人之間的關係純粹是為了公益基金會，並無任何不法，當時也不知情艾普斯坦和麥克斯威爾的性仲介少女案。

美國司法部去年公布首批富豪淫魔艾普斯坦的調查檔案中含有多張前總統柯林頓的照片。路透社

身為紐約金融界富豪的艾普斯坦於2006年被控猥褻一名14歲少女，隨後與檢方達成認罪協議，被判入獄近13個月。他於2019年再度被捕，遭控仲介未成年少女從事性服務。而艾普斯坦被關進曼哈頓監獄後一個月就被人發現在獄中身亡。他的名媛女友麥克斯威爾則因協助性仲介而於2021年被判處20年徒刑。

和柯林頓相比，川普與艾普斯坦的交情更深，兩人在1980和90年代多次被拍到共同參加派對。艾普斯坦也是川普第二度婚禮上的嘉賓。

美國總統川普與富豪淫魔艾普斯坦(右)在90年代是好友，經常一起現身派對。翻攝路透社資料畫面

外界指控川普刻意淡化他和艾普斯坦的關係，迄今公布的調查檔案內容也遮蔽許多疑似與他有關的內容。最新一批有關柯林頓的檔案藏在300多萬頁文件中，也是川普政府官員透露給媒體找出相關內容。

更多太報報導

艾普斯坦檔案醜聞在英加劇 前駐美大使「穿內褲」照曝光、英首相要他辭職退出上議院

美富豪淫魔電郵曝光 與英前王妃、挪威王儲妃關係匪淺

新淫魔檔案出爐！13歲少女指控川普性侵 美國司法部回應了