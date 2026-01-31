艾普斯坦檔案毁三觀！比爾蓋茲遭控外遇得性病、馬斯克問哪有瘋狂派對

美司法部公開3百萬頁艾普斯坦相關檔案文件，部份內容相當聳動，提及了包括億萬富翁馬斯克和比爾蓋茲等名人。

美司法部公開3百萬頁艾普斯坦相關檔案文件。（圖／美聯社）

綜合美媒報導，美國司法部新公開的艾普斯坦相關檔案文件中，有2封電子郵件提到了比爾蓋茲。內容稱比爾蓋茲與俄羅斯女子發生婚外性行為，導致感染性病，需要服用抗生素；甚至還聲稱比爾蓋茲偷偷把抗生素餵給當時尚未離婚的前妻梅琳達。

在另一封信件中，艾普斯坦以「鮑里斯」的口吻寫道：「我被要求參與一些事情，而我錯誤地默許了，這些事情從道德上不恰當到倫理上站不住腳，無所不包。我被反覆要求做一些接近甚至可能越過非法界限的事情……從幫助比爾獲取毒品以應付與俄羅斯女孩發生性關係的後果，到協助他與已婚婦女建立非法信託，再到被要求為橋牌比賽提供阿德拉（Adderall），因為我是一名醫生，但我沒有開處方的能力。」

《每日郵報》和其他媒體暗示，艾普斯坦可能是在為鮑里斯·尼科利奇（Boris Nikolic）起草辭職信，尼科利奇是一位醫生，也是比爾蓋茲的前員工。

比爾蓋茲的發言人告訴媒體：「這些說法完全荒謬，純屬捏造。這些文件唯一能證明的是，艾普斯坦因為沒能與蓋茲保持長期關係而感到沮喪，以及他為了陷害和誹謗蓋茲而不擇手段。」

《華爾街日報》 2023年的報導稱，艾普斯坦在發現比爾蓋茲與一位名叫米拉·安東諾娃的俄羅斯橋牌選手有染後，試圖威脅他。但比爾蓋茲和安東諾娃都未證實這段婚外情。

艾普斯坦聲稱比爾蓋茲和俄國女子不倫，甚至感染性病。（圖／美聯社）

除了比爾蓋茲之外，另一位富豪馬斯克的名字也赫然在列。

從兩人之間的電子郵件往來表明，他們有時會在假期期間一起在加勒比海度假，而且至少有一次是在艾普斯坦的島上。

2012年11月25日，艾普斯坦在一封電子郵件中問馬斯克，他會帶多少人一起搭直升機到島上。馬斯克回覆說：「大概就我和塔露拉吧。」當時塔露拉‧萊利是馬斯克的妻子。馬斯克接著問道：「你島上哪晚會舉辦最瘋狂的派對？」

從郵件中無法確定馬斯克是否真的造訪過該島，而馬斯克的代表尚未對外回應。

