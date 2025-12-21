艾普斯坦檔案照片遭塗黑 議員與受害人痛批

法新社20日報導，受害人對美國司法部公布性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的犯案紀錄表達憤怒，因為在這份備受期待的紀錄中有許多頁面被遮蔽、照片被塗黑。

美國司法部公布的大批資料，包括前總統柯林頓(Bill Clinton)、以及其他艾普斯坦社交圈名人的照片，例如英國搖滾傳奇米克傑格(Mick Jagger)和流行音樂天王麥可傑克森(Michael Jackson)。

但許多文件被塗黑，加上美國總統川普(Donald Trump)政府官員控制公布的文件內容，加劇了對於高層掩飾的指控。

在一張裡頭有川普的照片，在司法部的線上公布中消失不見之後，民主黨人20日要求作出解釋。

民主黨資深參議員舒默(Chuck Schumer)表示，如果他們連這樣的照片都要撤下來，想像一下他們正試圖掩蓋多少東西。「這可能是美國史上最大規模的掩蓋之一」。

至於在數十個被遮蔽的章節中，有一份名稱為「紐約大陪審團」的119頁文件全數被隱去。

受害人之一的麥克爾斯(Jess Michaels)說，她花了數小時徹底翻查這些文件，要找出她過去的證詞、以及撥打

美國聯邦調查局(FBI)檢舉電話的通聯紀錄。

她告訴美國有線電視新聞網(CNN)說，「我什麼都找不到」。「這個政府最多就只能做到這樣嗎？就連國會立法也無法讓我們伸張正義」。

即便如此，這些文件仍然透露出聲名狼藉的金融家艾普斯坦和富豪、名流與權貴之間的密切關係，而一度是他密友的川普也在其中。

至少有一份文件裡頭有著數十張被遮蔽的裸露或衣著暴露人物照片。先前從未被公開的前英國王子安德魯(prince Andrew)的照片顯示，他躺在5名女性的腿上。

還有其他照片顯示柯林頓躺在按摩池裡，有部份畫面被明顯的黑色方塊遮住、以及柯林頓和一名黑髮女子一同游泳，這名女性似乎是艾普斯坦的同夥麥克斯威爾(Ghislaine Maxwell)。(編輯：宋皖媛)

