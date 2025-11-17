艾普斯坦檔案眾院將表決 馬西：可能有逾百名共和黨議員贊成公布

川普總統上周未能阻止一份眾院請願書突破關鍵的218個連署同意門檻，使得眾院必須在本周表決強制司法部公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)相關檔案。這不僅再度挑戰川普的號召力，亦考驗共和黨人忠誠度。

據報導，這項表決由共和黨籍喬治亞州眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)、肯塔基州眾議員馬西(Thomas Massie)，及民主黨籍加州眾議員卡納(Ro Khanna)推動數月。

馬西16日在新聞節目中表示可能會有100位以上共和黨議員投下贊成票，說「(眾院議長)強生、川普以及其他批評他努力的人本周將遭受重大挫敗…我們正在取得勝利。」卡納預期的投票結果比馬西保守得多，他希望至少有40名共和黨人投贊成票。

川普上周公開宣布與格林決裂，並表示如果有合適的人選，他將在2026年支持該人選拉下格林。格林則把兩人決裂歸咎於艾普斯坦檔案，她認為國家理應在這個問題上保持透明，而川普對她的批評令人費解。

川普甚至針對馬西的私生活開砲，稱馬西在結縭30多年的妻子去世一年後就再娶，「老兄，真快呀」，同時譏諷馬西是失敗者。馬西對此幽默回應，「我太太怪我，她要我邀請川普參加婚禮，但我沒有」。

共和黨眾議員如內州的貝肯(Don Bacon)、亞利桑納州的畢格斯(Andy Biggs)、田納西州的柏謝特(Tim Burchett)已經公開表示將支持該法案。貝肯在哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)節目上稱「火車已經離站了，讓我們速戰速決把事情辦好。我希望總統能明白這一點，白宮愈是阻撓，就愈顯得不妙。」

川普持續試圖提高共和黨議員的政治風險，籲一再追求公開更多艾普斯坦檔案是民主黨的政治操作，目的是傷害共和黨；他也在空軍一號上批評民主黨人「想浪費大家的時間，而有些比較笨的共和黨人也喜歡這樣」。

被問及川普是否正試圖勸阻眾院共和黨人投贊成票時，白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)稱「民主黨和主流媒體拚命想利用這場騙局轉移焦點，好讓大家不再談論總統大量成功的行動，像是關於政府停擺的奮鬥。」

