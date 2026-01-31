艾普斯坦檔案稱比爾蓋茲與俄女發生性關係後染病 蓋茲批抹黑

在新公布的艾普斯坦檔案裡面，出現蓋茲曾染性病的說法，但蓋茲否認。這張照片是去年由國會監督委員會公布的艾案檔案照片，女子身分已被隱去。(路透)

聯邦司法部最新公布的一批艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案，意外讓微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)與俄羅斯女子發生性關係後感染性病的醜聞曝光。但蓋茲嚴正否認所有相關說法，並指控是艾普斯坦的惡意抹黑栽贓。

據英國每日郵報(Daily Mail)報導，蓋茲透過發言人全面駁斥感染性病、索取抗生素，甚至暗中將藥物交給前妻梅琳達(Melinda Gates)使用的指控：「這些說法絕對荒謬而且純屬捏造。」並強調：「這批文件唯一能證明的是，艾普斯坦因為無法與蓋茲保持長期關係而感到沮喪，以及他不擇手段陷害並誹謗蓋茲。」

司法部23日公布一批新檔案，其中一封艾普斯坦於2013年7月18日撰寫的電子郵件(但並未寄出)對這位知名億萬富翁提出驚人指控，措詞嚴厲寫道：「雪上加霜的是，你竟然懇求我刪除關於你感染性病的郵件、你要求我提供抗生素，以便你偷偷給梅琳達服用的郵件，以及你對自己陰莖的描述。」在這封冗長的郵件中，艾普斯坦猛烈抨擊蓋茲「無視我們過去六年建立的友誼」的決定，坦言感到「難以置信的失望」。

蓋茲過去曾坦承，對於曾與艾普斯坦往來深表後悔，但強調從未有任何不當行為，而且宣稱多年來關係淡化，兩人既非朋友，也不存在商業往來，會面皆屬公開場合，並否認曾出席艾普斯坦私人派對或拜訪其住所。

當天還有另一封似乎是蓋茲當時資深顧問尼科利奇(Boris Nikolic)打算離職而撰寫的信件草稿：「我捲入梅琳達和蓋茲之間一場嚴重婚姻糾紛。」並補充道：「作為蓋茲得力助手，我被要求參與一些事情，而我錯誤默許這些事，這些事從道德敗壞到品行不端，無所不包，我被反覆要求做一些逼近、甚至可能跨過法律紅線的事。」

尼科利奇在郵件中坦言：「從協助蓋茲獲取毒品以應對與俄羅斯女子發生性關係，到協助他與已婚女性建立非法信託，以及被要求為橋牌比賽提供『阿德拉』(Adderall，中樞神經興奮劑)，因為我是一名醫生，但我沒有開處箋的能力。」

報導指出，蓋茲與前妻梅琳達於2021年離婚，後者事後坦言，蓋茲的婚外情以及與艾普斯坦的關係是婚變主因，而且早在2019年，有鑑於蓋茲多次與艾普斯坦會面且與說詞前後不一，梅琳達2019年已經聘請律師規畫分居事宜。

