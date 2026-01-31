艾普斯坦檔案透明案 美公布最後逾300萬頁文件

美國司法部週五公布新一批、也是最後一批，已故性犯罪者、富豪艾普斯坦的相關文件。美國司法部副部長布蘭奇在記者會上表示，這批按照2025年「艾普斯坦檔案透明法案」而釋出的內容，包含300多萬頁文件、2000部影片，以及18萬張影像。

與先前一樣，檔案中有大量的訊息被塗黑。司法部解釋，因為當中有受害者個資及聯邦調查中的案件資訊。此外，布蘭奇強調，白宮沒有對此進行監督，司法部也沒有利用審查去「保護」總統川普。

廣告 廣告

美國司法部副部長布蘭奇表示，「為了保護受害者，我們將影像與影片中所有女性塗黑，唯一例外是麥斯威爾女士（富豪前女友）。」

這次的公開，也代表美國司法部根據2025年11月，美國總統川普簽署的「艾普斯坦檔案透明法案」，所做的文件辨識與審查流程正式劃下句點，接下來只剩對國會的最終報告。不過參院少數黨領袖舒默已經提出對內容的存疑。

美國參議院少數黨、民主黨領袖舒默表示，「司法部公布的數字一直在變，他們說蒐集了600萬頁，卻只釋出了300萬頁，剩下的300萬頁去哪了？」

川普雖然沒有因艾普斯坦案，被指控有任何不法，但他早在2024年總統大選競選期間，就承諾要公開這些檔案，入主白宮後他卻縮手，甚至試圖阻止，這才讓民主共和兩黨國會議員，聯手推動「艾普斯坦檔案透明法案」，迫使政府釋出文件。

美國新墨西哥州刑事辯護律師約翰戴伊表示，「與班農的關聯很有意思，代表艾普斯坦的觸角之廣，不管是伍迪艾倫、柯林頓、班農還是川普，艾普斯坦都是許多圈子的同心圓，圍繞著美國政治、金融、娛樂與社會精英。」

艾普斯坦檔案有如楚門的世界，揭開美國政商精英在權力、金錢、與性犯罪中糾葛的真相。即使最後一批大量資料的公開，仍留下諸多疑問，尚待後續追蹤。