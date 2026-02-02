艾普斯坦檔案醜聞在英加劇 前駐美大使「穿內褲」照曝光、英首相要他辭職退出上議院

曾任歐盟貿易事務專員、英國工黨重量級政治人物曼德森（右），在美國司法部釋出的照片中，只穿著T恤與三角內褲，在淫魔艾普斯坦的巴黎宅邸中與身穿睡袍的女子說話。翻攝英國Sky新聞



曾經擔任歐盟貿易專員，後來在英國首相施凱爾任命下出任英國駐美大使的工黨重量級人物曼德森（Peter Mandelson），在美國淫魔艾普斯坦檔案的醜聞中又受重創。繼去年遭革除駐美大使職務後，新的檔案出現曼德森穿著內褲在艾普斯坦宅邸接受女子「招待」的照片，英國首相施凱爾要求他立即辭去上議員職位，放棄勳銜。

美國司法部上週五（1月30日）又釋出數百萬份艾普斯坦文件，其中，英國媒體已經找到多封文件，顯示曼德森在2000年代初期多次收受艾普斯坦的款項，曼德森已在週日（1日）宣布退出工黨。

而到週一（2日），英國天空新聞網（Sky）刊出了在這批檔案中浮現的曼德森新照片。照片中曼德森上身穿著短袖T恤，下身僅著白色三角內褲，與一名面部被塗黑遮蓋、只穿著浴袍的年輕女性交談。曼德森手上拿著像是文件還是菜單的東西。

曼德森辦公室聲稱曼德森不知道何時何地被拍下這張照片，但是天空新聞網比對其他資料以及內部裝潢、陽台鐵欄杆倒影等特徵後，判定曼德森當時與這名女子，就在艾普斯坦的巴黎宅邸中。

英國首相施凱爾（右）訪問華府時，與時任英國駐美大使曼德森（左）合影。路透社

這一難堪照片再度重創了現年72歲的曼德森信譽。英國首相施凱爾的發言人週一說：「首相認為，曼德森勳爵（Lord Mandelson）不應再繼續擔任上議院議員，也不應再使用其頭銜。」

不過，該發言人表示，英國首相無權直接剝奪曼德森的上議院席次與勳位，因此呼籲英國上議院啟動紀律調查程序，針對讓英國上議院名譽受損的成員，進行處分。

施凱爾同時表示，他認為曼德森應該就其與艾普斯坦的關係，前往美國國會作證。他的發言人說：「首相一向主張，任何掌握相關資訊的人，都應準備好以各種形式分享這些資訊。」

