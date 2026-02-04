艾普斯坦檔案重揭27年婚姻陰影？比爾蓋茲前妻首度發聲，梅琳達坦言：慶幸自己已經逃脫

隨著最新一批艾普斯坦（Jeffrey Epstein）祕密檔案曝光，其中大量提及微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），同時也讓其前妻梅琳達（Melinda French Gates）遭受波及，面對這個局勢，這位女強人日前首度在播客訪談對外發聲。梅琳達強調，自己非常慶幸「早已遠離那片混亂與污泥。」

​梅琳達登上NPR播客節目《Wild Card》受訪，她坦言、當看到前夫的名字出現在美國司法部公布的新一批檔案中時，自己確實感到「難以置信的悲傷」，梅琳達表示，無論此疑雲還有哪些疑點未解，這些人、包含她的前夫，他們都必須為這些事情給出交代，「但與我無關！」

「任何女孩，都不應該被放置在艾普斯坦，以及他身邊那些人所製造的那種處境之中。真的令人心碎到無法承受。我記得自己、曾經也是那些女孩的年紀，我也記得我的女兒們，處在那個年紀的時候。」

艾普斯坦自稱蓋茲「左右手」



新曝光的祕密檔案中，有一系列在2013年由艾普斯坦寄給自己的電郵，他在信件中似乎暗示，當時比爾蓋茲存在婚外情，並向他尋求非法藥物。此事隨即在各大外媒引起喧然大波，但隨後蓋茲的發言人發表聲明，否認所有指控，並強調這些說法極度荒謬，且毫無事實根據，甚至反控這位性犯罪者，為了維持和蓋茲的關係，不惜一切代價設局或誹謗他人。

美國司法部再次釋出性犯罪富豪艾普斯坦的祕密檔案，總量多達300萬頁。（美聯社）

在其中一封充滿拼字錯誤電子郵件中，艾普斯坦寫道，「在我擔任他（蓋茲）得力助手時，我曾多次被要求、事後看來是錯誤地同意參與一些事情，這些事情從道德上不恰當，到倫理上站不住腳，甚至曾多次被要求做出接近、甚至可能跨越法律紅線的行為。」

「協助比爾取得藥物，以應付他與俄羅斯女孩發生性行為後的後果；協助他安排與已婚女性的非法幽會；以及被要求提供 Adderall（俗稱聰明藥）。」

梅琳達與比爾蓋茲結縭長達27年，兩人在2021年離婚。她曾表示，前夫在2019年曾與一名微軟員工發生婚外情。比爾蓋茲在當年接受《紐約時報》訪問時，承認這段婚外情，並在2025年受訪時表示，「我必須為錯誤帶給家人巨大痛苦而負責。」

微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達驚傳離婚。（美聯社）

梅琳達在節目還提到，當時的自己感覺，「我必須離開婚姻、我想離開，我甚至也覺得，自己最終必須離開那個基金會。這真的很悲傷，但這就是事實。」

前妻被迫想起婚姻「陰影」

這批數百萬頁的艾普斯坦檔案中，還有不少被提及的知名人物，像是美國總統川普、馬斯克、被拔除頭銜英國安德魯「王子」（former Prince Andrew），以及美國前總統柯林頓（Bill Clinton）。川普、馬斯克與柯林頓皆否認有任何不當行為，且未因艾普斯坦相關事件遭到任何刑事指控。

對這位曾與蓋茲共同生活多年的女性而言，當得知艾普斯坦檔案中，涉及諸多比爾蓋茲的「私密細節」時，讓梅琳達陷入非常艱難處境，因為這些私密內容，「意外喚起我在婚姻中，一些非常、非常痛苦的回憶！結束關係後，我刻意把那些事情拋在腦後，選擇繼續向前走。我現在正處在，人生一個意想不到、卻美好的階段。」

「對我來說，我已經能夠繼續我的人生。我也希望，那些女性能得到正義。」

