艾普斯坦檔案震動英國 衝擊王室國會「3人曝光」

現年72歲的曼德森去年因為與艾普斯坦的關係，被解除英國駐美大使職務。根據美國司法部最新釋出文件顯示，他涉嫌多次收受艾普斯坦的款項。

美國政府公布與艾普斯坦有關的300多萬份文件，他接觸英國政府和王室核心成員，疑似有三名知名人士涉入。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，前安德魯王子、他的前妻莎拉．佛格森，以及英國前駐美大使曼德森，都在最新曝光的艾普斯坦檔案中多次被提及，這使得三人面臨愈來愈大的壓力，需要解釋他們和這位已故性犯罪者的關係，並且進一步和英國機構劃清界線。

英國廣播公司BBC報導，蘇格蘭民族黨和英國改革組織已經向倫敦警察廳舉報曼德森，先前有郵件顯示，他在2009年擔任商務大臣期間曾經將政府內部訊息轉發給艾普斯坦。

倫敦警察廳表示，他們收到一些關於公職人員涉嫌不當行為的報告，將會審查這些報告，以確定他們是否達到刑事調查的門檻。英國首相施凱爾說，他已經下令對曼德森在擔任政府部長期間，與艾普斯坦的接觸展開緊急調查，他還說，曼德森不應該再是上議院議員。