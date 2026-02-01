艾普斯坦檔案驚見英前王子「狗趴式」壓女 施凱爾：出來解釋

國際中心／綜合報導

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案持續發酵！美國司法部周五（1/30）公開超過300萬份最後一批艾普斯坦文件、2000段影片與18萬張影像。這批檔案再度重擊世界大咖，如川普、比爾蓋茲、維珍集團創辦人布蘭森與馬斯克等人與艾普斯坦。

其中被剝奪英國王子頭銜、英王查爾斯（King Charles III）胞弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的不雅照也被釋出。照片中可看到安德魯用狗趴式壓在一名女子身上，該名女子身分與年齡未被透露；此外，在艾普斯坦被定罪後，安德魯仍與他保持至少兩年的聯繫。

英王查爾斯胞弟安德魯不雅照被釋出，可看到安德魯用狗趴式壓在一名女子身上。（圖／翻攝自X平台 @mwilliamsthomas）

最新檔案中揭露安德魯哪些事？

從最新一批照片中可看到，安德魯以狗趴式趴在一名女子上方，該名女子則仰躺在地上，兩人皆衣著完整，但女子身分、年紀不明，拍攝地點也不明。

安德魯不雅照被釋出引起風波。（圖／翻攝自X平台 @mwilliamsthomas）

揭露的電郵還顯示，安德魯曾在2010年9月邀請艾普斯坦前往白金漢宮，當時距離艾普斯坦因引誘14歲未成年少女性交遭定罪已過兩年，顯示他被定罪後，安德魯仍持續與他保持來往。

另外，文件也出現疑似電郵截圖與掃描檔，顯示艾普斯坦曾提議讓安德魯與一名「美麗、值得信任的」26歲俄羅斯女子共進晚餐。但仍不清楚這場會面是否有發生。

艾普斯坦2019年被控媒介未成年性交易等罪，遭聯邦起訴，然而在候審期間自殺身亡，但有不少人認為他的死因不單純。（圖／翻攝X）

英國首相施凱爾說了什麼？

施凱爾在訪日接受媒體採訪時表示，他認為安德魯需向美國國會議員說明此事。

施凱爾說：「首先，我在面對這個問題時，始終把艾普斯坦的受害者放在心中。艾普斯坦的受害者必須是第一優先。至於是否該道歉，那是安德魯自己的事情。」

英首相施凱爾在訪日接受媒體採訪時表示，他認為安德魯需向美國國會議員說明此事。圖為施凱爾與日相高市早苗會面。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

他補充說：「但是，是的，就作證而言，我一直都說，任何掌握資訊的人，都應該準備好以任何被要求的形式分享這些資訊。若不願意這麼做，就不能說自己是以受害者為中心。」

施凱爾這番言論很可能會加大對安德魯的壓力。

去年11月，美國一個調查艾普斯坦案件的國會委員會成員，就強烈呼籲安德魯出面回答問題。當時施凱爾表示，前王子是否作證「是他自己的決定」。

安德魯、艾普斯坦與王室沉淪

隨著外界再度聚焦安德魯與艾普斯坦案的關聯，據報他將搬離位於溫莎王室莊園內、擁有30個房間的豪宅，原因是遭其兄長、查爾斯國王下令遷出。

英國媒體31日刊登照片，拍到這名65歲的前王室成員在莊園內駕車。

然而，安德魯否認與艾普斯坦有任何不當行為。

但這場風波之所以越鬧越大，除了陸續流出的檔案之外，他被控與美澳雙重國籍的女子朱弗里（Virginia Giuffre）強迫性交，讓安德魯爭議越燒越大。

朱弗里去年自盡身亡，他曾指控自己遭艾普斯坦人口販賣、三度被迫與安德魯性交，其中兩次發生在她17歲。

2022年，安德魯與朱弗里達數百萬英鎊的和解，但他未承認任何罪行。

