艾普斯坦檔案「受害者沒打碼」 她向政府反應被打發：接上百通騷擾電話

日前美國司法部公布已故富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關文件。圖／翻攝自X

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名長期以化名「簡·多伊」（Jane Doe）示人的艾普斯坦性侵倖存者，近日發現自己的真實姓名在美國司法部最新公開的艾普斯坦相關文件中多次未被刪除，對此感到震驚與憤怒，並表示已嘗試要求司法部更正，但至今未獲解決。

簡·多伊於22日接受《CNN》獨家採訪時指出，她早在2009年就向聯邦調查局（FBI）舉報艾普斯坦的性虐待行為，該時間點正值艾普斯坦在佛羅裡達州與聯邦檢察官達成不起訴協議之後。當時艾普斯坦雖因兩項賣淫罪名入獄，但僅服刑13個月，且在大部分刑期內獲准參與「工作釋放計畫」，期間據倖存者指控，其虐待行為仍持續發生。

《CNN》證實，簡·多伊的姓名確實多次出現在司法部自上週起陸續公開的檔案中。為保護其身分，《CNN》僅以雙方同意的概括性描述呈現她與艾普斯坦之間的關係及指控內容。簡·多伊表示，自文件公開以來，她已接獲大量騷擾電話，生活受到嚴重影響。

根據《CNN》取得的一封電子郵件顯示，簡·多伊於20日向司法部官員反應姓名未被刪除的問題，對方回覆稱將轉達給負責文件刪減的相關人員。然而她在21日再次聯繫司法部時發現情況仍未改善，截至22日下午，其姓名仍在多份公開文件中可見。

簡·多伊表示，多年來她持續向聯邦政府申請調閱自己的FBI檔案，而此次事件讓她對司法部是否有能力保護現有及未來的虐待舉報者「幾乎完全失去信心」。她強調，這不僅是個人遭遇，更可能對其他受害者造成寒蟬效應，「我想到現在可能正在撥打FBI電話求助的小女孩，就感到害怕，如果我現在必須經歷這一切，我真的無言以對，這讓我心碎，也讓我夜不能寐。」

簡·多伊與多名艾普斯坦倖存者及已故受害者弗吉尼亞·朱弗雷（Virginia Giuffre）的家屬，於22日共同發表聲明，質疑司法部公佈檔案的方式。聲明指出，文件中存在「異常且極端的無故刪減」，部分受害者身份資訊卻未被刪除，對當事人造成「實質且直接的傷害」，同時也缺乏關鍵的財務資料。

倖存者們表示，她們在司法部的線上「艾普斯坦圖書館」中，難以找到與自身經歷相關的資料，甚至幾乎無法瀏覽系統內容。聲明並批評司法部未與倖存者或其代表溝通刪減標準，也未說明大量文件未能在法定期限內公開的原因。艾普斯坦案倖存者、該聲明主要撰寫人傑西·邁克爾斯（Jesse Michaels）對《CNN》表示，司法部的作法「與透明原則背道而馳」，並直言司法部違反了由總統簽署的相關法律。

對此，司法部發言人吉爾馬丁（Chad Gilmartin）回應稱，司法部已與部分受害者、律師及受害者團體聯繫，並正持續進行必要的文件刪減作業，以保護受害者隱私，未來幾週仍將陸續公佈數十萬份相關文件。然而多名倖存者表示，司法部實際上並未就檔案公開事宜主動與她們聯繫。部分代理受害者的律師則指出，在文件發布前曾與司法部就刪減問題進行有限度的溝通。

民主黨眾議員羅·康納（Ro Khanna）於22日受訪時呼籲，司法部應停止保護「未被起訴或破壞起訴程序的權貴人士」，並要求公開更多關鍵資料，包括FBI的證人訪談紀錄及從艾普斯坦電腦中查獲的電子郵件。倖存者代表表示，目前她們將暫停行動，評估下一步可能的法律或公共倡議措施。



