艾普斯坦檔案 美司法部擠牙膏式公布

美國司法部趕在12月19號的最後期限，公開多達幾千頁的艾普斯坦檔案，但只是部分檔案，而且焦點是民主黨籍前總統柯林頓。例如柯林頓和一名女性躺在按摩池中，還有年輕女子坐他身旁勾肩合照。

柯林頓的發言人強調，2019年艾普斯坦被捕之前，柯林頓就已經和對方斷絕關係。

司法部擠牙膏式公布 民主黨不滿

檔案中的另一位重點人物，是前英國王子安德魯。

照片上安德魯橫躺在5位女性的大腿上，可能是英國王室共度耶誕的私人莊園桑德令罕府，5名女子後方還站著遮住臉的兩個人。民主黨對美國司法部公布的內容，感到不滿。

國會要求全公開 司法部拖延時程

美國國會11月以壓倒性票數，通過艾普斯坦檔案透明法，要求公開所有相關檔案。但司法部壓線發布的資料，不但不完整，內容還經過大幅刪減，幾百頁文件和照片已經塗黑。

司法部強調，目前仍在檢查至少10萬頁資料，未來幾週會公開更多檔案。

公開檔案動作多 不利川期中選舉

學者認為，不完全公開艾普斯坦檔案，對川普相當不利。刪減愈多內容，愈會讓民眾憤怒跟好奇，不但激勵民主黨支持者，也降低共和黨選民的投票意願，影響明年期中選舉。

