艾普斯坦淫魔檔案驚爆！比爾蓋茲遭控染性病密謀餵妻抗生素

美國司法部上週釋出最新一批艾普斯坦相關檔案，總計350萬頁的文件中包含超過2000段影片與18萬張照片，揭露多名權貴與這位已故性犯罪者之間的往來細節。

在公開的文件中，一封2013年的電子郵件草稿特別引發關注。該郵件指稱比爾蓋茲曾與俄羅斯女性發生婚外情並感染性病，需要艾普斯坦協助取得藥物處理，甚至暗示蓋茲試圖暗中讓當時的妻子梅琳達服用抗生素。文件還指控艾普斯坦多次促成蓋茲與已婚女性的地下情。

面對這些指控，比爾蓋茲3日接受澳洲9News專訪時首度公開回應。他嚴正否認所有指控，強調那封郵件從未寄出，內容完全虛構。蓋茲表示，這是艾普斯坦寫給自己的草稿，他不明白對方當時的意圖，是否想要以某種方式攻擊他。

蓋茲坦承於2011年認識艾普斯坦，在隨後三年間曾數度共進晚餐，但從未造訪過艾普斯坦位於加勒比海的私人島嶼，也沒有與該案涉及的女性發生關係。他解釋當初接觸的原因，主要是艾普斯坦聲稱認識許多富豪，能夠為全球健康議題募集資金。

蓋茲直言與艾普斯坦往來是嚴重的判斷失誤。他表示後悔與對方相處的每一分鐘，並為此向外界致歉。他強調自己是眾多後悔認識艾普斯坦的人之一，隨著更多資訊曝光，外界將會更清楚他與相關不當行為毫無關聯。

比爾蓋茲的發言人也發表類似聲明，指出這些文件唯一證明的，只有艾普斯坦對無法與蓋茲維持長久關係的挫折感，以及他為了陷害與抹黑他人不擇手段的程度。

同日，蓋茲前妻梅琳達接受美國公共電台專訪時表示，這批文件的曝光勾起了她婚姻中非常痛苦時光的回憶。她坦言每當那些細節被提起時，都讓人感到難以承受。梅琳達表示，不論還有什麼未解的疑問，她甚至無法得知全貌，那些問題都應該由當事人和她的前夫來回答。兩人已於2021年正式離婚。

艾普斯坦於2019年在獄中自殺身亡。這批最新公開的文件作為歷史調查資料，旨在資訊透明化，並未直接構成新的刑事指控。文件中被提及的人物不等於有罪，但卻揭露了公眾人物與艾普斯坦之間的關聯，而這些人往往撇清關係甚至矢口否認。

