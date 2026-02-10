艾普斯坦淫魔風吹到美商務部長 朝野議員要求下台

美國商務部長盧特尼克出現在淫魔艾普斯坦檔案中，國會朝野議員要求盧特尼克必須辭職。

已故淫魔艾普斯坦相關檔案公佈之後，引發各國政壇震盪。外電報導，美國商務部長盧特尼克也出現在艾普斯坦相關檔案中，美國朝野兩黨議員，已經傳出要求盧特尼克下台的呼聲。（葉柏毅報導）

據美國政治新聞網站「POLITICO」報導，共和黨聯邦眾議員馬西，9日呼籲盧特尼克必須辭職，理由是他與艾普斯坦之間「有所往來」。

馬西曾參與起草強制公開「艾普斯坦檔案」的法案。他表示，盧特尼克在艾普斯坦事件上，「有很多問題必須交代」。馬西說，盧特尼克「應該讓總統的日子好過一點，所以不如乾脆辭職」。馬西並且補充說，盧特尼克要是在英國，那麼他「早就下台了」。

而美國商務部針對相關事件，發表聲明說，指涉盧特尼克與艾普斯坦有所牽連，「不過是傳統媒體的拙劣嘗試，企圖轉移外界對川普政府政績的關注」。聲明坦承盧特尼克夫婦，在2005年結識艾普斯坦，不過「與其互動極為有限」。