艾普斯坦生日卡驚現國家廣場! 「川普」簽名、裸女塗鴉全被放大

[Newtalk新聞] 美國華盛頓特區國家廣場近日出現一件高度約 3 公尺的爭議性裝置藝術作品，作品內容複製了一張署名「唐納德・川普」的生日賀卡，引發外界對總統川普與已故性犯罪者艾普斯坦過往關係的再度關注。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，該裝置由自稱「秘密握手（The Secret Handshake）」的藝術團體設置。作品其中一面複製自 2000 年代初期、據稱贈送給艾普斯坦的生日卡片，卡片上畫有裸女輪廓，並署名「唐納德」，結尾寫著「生日快樂——願每一天都是另一個美好的秘密」。另一面則寫著「祝『了不起的傢伙』生日快樂！」，而艾普斯坦的生日正是 1 月 20 日。

裝置旁的說明牌鼓勵民眾在卡片上簽名，並「向川普政府表達祝福」，諷刺意味濃厚。根據「秘密握手」組織發布的聲明，該藝術品於週日晚間設置完成，並獲准展出至 1 月 23 日。《CNN》已向國家公園管理局查詢相關核准細節。

裝置旁的說明牌鼓勵民眾在卡片上簽名，並「向川普政府表達祝福」，諷刺意味濃厚。 圖:翻攝自X帳號@joeflood

這張生日卡片最早由《華爾街日報》於去年 7 月披露。川普方面隨後否認曾簽署該信件，也否認與艾普斯坦有密切交往，並就相關報導對《華爾街日報》提起訴訟。川普同時暗示，該信件可能是他人偽造並冒用其名義簽署。

外界注意到，川普至今未被指控涉及任何與艾普斯坦相關的違法行為。艾普斯坦於 2019 年在獄中死亡，當時正等待因性交易指控接受審判。

相關爭議亦牽涉一份被稱為「生日紀念冊」的文件。該書內容於去年 9 月由美國眾議院監督委員會公開，涵蓋艾普斯坦 50 歲前的人生軌跡，包括童年文件、私人住宅內的藝術品照片，以及家庭合影等。這本紀念冊由艾普斯坦的同夥吉斯萊恩・麥克斯韋編纂，內含大量涉及私人互動的照片與玩笑筆記。

美國國會持續追查艾普斯坦(左)案件相關文件與證人，讓總統川普蒙上「艾普斯坦陰影」。 圖：翻攝自 X @ChrisDJackson

隨著裝置藝術曝光，美國政府也再度面臨要求全面公開艾普斯坦相關檔案的壓力。司法部本月稍早表示，已釋出 12,285 份文件，僅占全部資料不到 1%，仍有超過 200 萬份文件在審查中。依據去年通過並生效的法律，所有相關檔案須於 2025 年 12 月 19 日前全面公開。

值得注意的是，這並非「秘密握手」首次以川普與艾普斯坦為主題創作。去年秋季，該團體曾豎立名為《永遠的好朋友》的雕像，描繪川普與艾普斯坦各自向後踢腳、揮手起舞，引發輿論譁然。

該團體過去的作品還包括《唐納德・J・川普永恆之火》，一座諷刺性青銅火炬雕像，影射川普對 2017 年白人至上主義集會的回應；以及位於國家廣場的《獨裁者批准》，描繪一隻金色大拇指捏碎自由女神像皇冠，批評民主價值遭侵蝕。

