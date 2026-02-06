艾普斯坦真的死了嗎？時間線、6大疑點全整理，網疑：只是金蟬脫殼
在歷經近 20 年的司法攻防與政治角力後，外界高度關注的「艾普斯坦文件」終於全數解密公開。這批多達 300 萬頁的調查資料，涵蓋宣誓證詞、電子郵件、私人影像與飛行紀錄，內容牽動全球政壇、皇室，以及科技與金融圈核心人物，被外界形容為握有足以撼動權力結構的「人脈黑盒子」。不過，在他從2019年7月入獄到8月死亡的短短一個月，就發生了許多可疑且無法解釋的矛盾。
艾普斯坦入獄時間線
2019 年 7 月 6 日：艾普斯坦自巴黎飛抵新澤西州機場，因涉嫌跨州性販運未成年少女，遭聯邦檢察官逮捕並收押。
2019 年 7 月 23 日：他被發現在獄中昏迷，頸部出現勒痕，獄方隨即將其列入最高規格的「自殺監視」（Suicide Watch）名單。
2019 年 7 月 29 日：僅短短 6 天後，心理專業人員判定其「無立即自殺風險」，將他移出自殺監視。同一時間，關押樓層的監視錄影系統出現嚴重故障，停止錄影。
2019 年 8 月 9 日（案發前夕）：下午，艾普斯坦與律師會面，律師事後形容他「精神狀態良好，甚至顯得樂觀」。晚間，他的室友被臨時移走，使其處於違規的單獨收押狀態，艾普斯坦此時要求撥打一通對外宣稱是「打給家人」的神秘電話，且未受監控。
2019 年 8 月 10 日：清晨06:33，警衛在早餐巡查時發現艾普斯坦已無生命跡象。官方宣稱其以床單自縊。
疑點 1：遺體照片與法醫病理學的矛盾
異常出血點： 艾普斯坦的面部呈現深紫紅色，眼部與口腔有明顯出血點。法醫專家麥可巴登指出，這更符合「被勒殺」造成的缺氧特徵。
骨折位置： 屍檢發現艾普斯坦的舌骨（Hyoid bone）有三處骨折。在醫學統計上，高齡者上吊自殺極少導致舌骨骨折，該傷勢通常出現在遭到後方強烈勒頸的受害者身上。
勒痕走向： 照片中，艾普斯坦頸部的勒痕呈「水平狀」且位置偏低，這與上吊自縊時繩索應呈「V字型向上」的物理軌跡嚴重分歧。
疑點 2：「自殺監視」的解除與完美的監控真空
刻意解除的防護： 艾普斯坦在案發前一週才剛有過「自殺未遂」紀錄，獄方卻在極短時間內判定他無自殺傾向並解除觀察，讓他換下防自殺服，拿回可作為工具的床單。
離奇的「三無」狀態：
1. 無室友： 案發前幾小時，原本應與他同住的室友被轉移，使他處於非法定的單獨囚禁狀態。
2. 無監控： 牢房門外的兩台監視錄影機在關鍵時刻同時故障。
3. 無巡邏： 負責看守的警衛事後承認當時在睡覺及網購，並偽造了巡邏紀錄。
疑點 3：神祕電話與「絕不自殺」的宣言
假冒對象的通話： 案發前晚，他要求撥打「家屬電話」，對獄方謊稱是打給已故母親，實則是撥給一名年輕女性密友。在高度戒備的監獄中，這通 15 分鐘的電話竟然未受監控且未錄音，成為他最後的遺言黑洞。
強烈的求生慾： 2026 年解密檔案顯示，艾普斯坦在死前幾天正與律師積極籌劃抗辯，甚至討論以「名單」作為換取減刑的籌碼。他曾明確對心理醫生表示：「我非常怕痛，絕不會自殺。」其律師亦堅稱，案發當天下午見面時，他的精神狀態非常積極。
疑點 4：消失的「關鍵 3 小時」與被動過的現場
第一現場遭破壞： 根據 2025 年底公開的獄政內部日誌，警衛在發現艾普斯坦後，並未第一時間封鎖現場等待 FBI 到場，而是允許數名非調查人員進出牢房。
證據的位移： 照片顯示，艾普斯坦遺體旁出現了多條撕裂的橘色床單「絞索」，但根據最初抵達的救護人員證詞，他們進入時並未看到那麼多繩索。這引發了專家質疑：現場是否為了營造「多次嘗試自殺」的假象而經過二次佈置？
死亡時間的模糊： 獄方宣稱在清晨 6:30 發現遺體，但遺體的僵硬程度與膚色顯示，他可能在凌晨 3 點前就已死亡。這段時間內，所有監視器與巡邏紀錄剛好全部消失。
疑點 5：那張過於脆弱卻「成功」的床單絞索
體重與承重的矛盾： 艾普斯坦身高約 182 公分，體重約 80 公斤。他被發現時是掛在下舖床架上，高度極低（甚至需要跪著或彎腰才能完成）。
獄中床單的材質： 紐約大都會懲教中心（MCC）提供的床單材質雖然可以撕裂，但韌性極差，難以支撐一名成年男性在下墜或掙扎時產生的重力加速度。
物理空間限制： 法醫專家質疑，要在那個高度極低且空間狹小的床架上，製造出足以折斷三處頸部骨折的衝擊力，在物理上幾乎不可能達成。
疑點 6：司法部的高層介入與「室友」的調動謎團
室友的神祕撤離： 艾普斯坦原本有一名涉及四宗謀殺案的重量級室友塔塔利昂（Nicholas Tartaglione）。就在艾普斯坦死前幾小時，這名「保護者」被突然轉移。獄方本應立即補入一名新室友（依規定必須雙人監禁以防自殺），但那天晚上，獄政系統卻「剛好」沒有執行這項標準作業程序。
文件簽署的違規： 解密檔案顯示，將艾普斯坦移出自殺監視名單的指令，雖然有心理醫生的簽名，但背後是否有來自更高級別官員的「口頭壓力」？在 2026 年的聽證會中，部分獄政人員透露當時收到「上級指示」要對艾普斯坦的待遇「彈性處理」。
筆電與證物的失蹤： 據傳艾普斯坦在獄中曾向律師交付過一組加密設備的清單，但在他死後的搜查中，他原本隨身攜帶的部分私人筆記與通訊線索卻不翼而飛。
同室囚犯證詞
作為艾普斯坦在「首次自殺未遂」期間的同室囚犯，塔塔利昂的證詞徹底翻轉了獄方的敘事。他宣稱在艾普斯坦死前，檢方曾多次進入牢房開出「自由」為誘餌的條件，要求艾普斯坦指控前總統川普參與性犯罪，甚至直言「不需要證據，只要對方無法證偽即可」。這份證詞暗示，艾普斯坦在死前正處於多方政治勢力的夾擊中心，他不僅是一個待審的囚犯，更被視為一件可以被「武器化」的政治工具。
塔塔利昂進一步描述了艾普斯坦在死前極度焦慮且矛盾的心理狀態。他透露艾普斯坦曾半開玩笑地詢問他「要收多少錢才願意動手殺了我」，顯示其當時已感受到巨大的外部壓力，甚至預見到自己的結局。而在艾普斯坦離奇身亡後，塔塔利昂表示自己隨即陷入了地獄般的獄中生活，遭到管理人員的嚴厲報復與噤聲威脅，試圖切斷他與外界的聯繫。
他在 2024 年被判處終身監禁後堅稱，自己之所以遭到司法系統的重判，本質上是因為他掌握了太多關於那間「監視器失靈牢房」內的真相。
艾普斯坦真的死了嗎？還是金蟬脫殼？
雖然官方定調為「自殺」，但從2026年最新解密的聯邦檔案，讓人不得不懷疑：這真的是一場單純的自殺？還是有心人防止秘密被洩漏的謀殺？甚至...是艾普斯坦自己謀劃的「金蟬脫殼」？儘管紐約市法醫辦公室與聯邦調查局（FBI）均出示了身份比對報告，但民間對於「死者並非艾普斯坦本人」的質疑。
遺體照片的生物特徵差異： 2019 年《紐約郵報》拍到遺體被抬出醫院的照片後，大量網友與業餘法醫愛好者比對了艾普斯坦生前的照片，指出遺體的耳朵形狀（耳垂弧度）與鼻樑高度與本人不符。在 2026 年的解密論壇中，這些對比圖再次被引用，支持「替身死亡」的說法。
運送過程的「障眼法」： 2026 年最新披露的獄政內部郵件證實，在移送遺體當天，獄方為了躲避媒體，玩了一場「掉包計」。他們先是用床單和紙箱塞滿了一輛白色救護車，吸引了所有守候媒體的目光；而真正的遺體（或被指為本人的那個人）則是被裝入一輛毫不起眼的黑色轎車，由側門悄悄運走。這種刻意的誤導操作，反而加深了外界對「黑箱作業」的猜疑。
遺體火化的速度： 艾普斯坦的遺體在屍檢後極短時間內便被家屬領走並火化（骨灰據傳安葬在佛羅里達州的無名墓塚）。質疑者認為，在死因仍有如此多爭議的情況下，如此快速的火化程序，本質上是為了銷毀所有物理證據。
「生物性欺騙」的言論： 在 2026 年解密的艾普斯坦生前郵件中，他曾與友人討論過「生物學是種欺騙（Biology is deception）」的概念，這被陰謀論者解讀為他早已計畫好利用尖端技術或手術進行身份置換。
更多造咖報導
挪威王妃與艾普斯坦電郵曝光！知情犯罪事實仍交往，勵志親民形象全崩塌
川普在「艾普斯坦文件」被提3000次！不滿CNN記者追問，開嗆：很糟糕
其他人也在看
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛
WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數
[NOWnews今日新聞]2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決...
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......