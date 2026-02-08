艾普斯坦試圖拉近與普丁關係 英安德魯王子曾向他洩露機密

文件顯示，艾普斯坦曾試圖與包括俄羅斯總統普丁在內的俄國官員拉近關係。

文件顯示，已故性犯罪富豪艾普斯坦曾經試圖與包括俄羅斯總統普丁在內的俄羅斯官員拉近關係。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，根據司法部公布的新文件，前俄羅斯駐聯合國大使丘爾金是艾普斯坦在紐約經常會面的人，艾普斯坦甚至主動提出，幫丘爾金的兒子，在紐約一家財富管理公司找到工作。而艾普斯坦也想和俄羅斯外交部長拉夫羅夫談話。艾普斯坦發了電子郵件，要時任歐洲委員會秘書長的挪威政治家亞格蘭建議普丁，讓拉夫羅夫和他談談，這樣他就能獲得一些內幕消息。

報導指出，最新公布的文件顯示，艾普斯坦曾多次試圖和普丁會面或交談。波蘭總理圖斯克說，波蘭將對艾普斯坦與俄羅斯情報部門可能存在的聯繫展開調查。

英國廣播公司BBC則報導，根據美國最新公布的文件資料顯示，前王子安德魯似乎在2010年和2011年擔任貿易特使期間，故意向艾普斯坦洩露了機密信息。電子郵件顯示，他傳遞了有關訪問新加坡、香港和越南的報告，和投資機會的機密細節。安德魯一直堅決否認有任何不當行為。