艾普斯坦醜聞延燒！《奧斯陸協議》關鍵挪威外交官被迫辭職

挪威外交部8日表示，曾促成《奧斯陸協議》（Oslo Accord）的挪威知名外交官、前常駐聯合國代表尤爾（Mona Juul）將辭去職務，原因是最近公開的艾普斯坦檔案，揭露了她和前外交官丈夫羅德拉森（Terje Rød-Larsen）與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）過從甚密，此事已成為挪威及整個歐洲權貴政要的最新1起醜聞。

據《路透社》報導，本週稍早，挪威外交部已暫停尤爾擔任約旦與伊拉克大使的職務，以對其與艾普斯坦之間的聯繫進行內部調查。這些關係是從美國政府公開的1批大規模文件中首度被揭露的。

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）在聲明中表示：「尤爾與已定罪性犯罪者艾普斯坦的接觸，顯示出嚴重的判斷失誤。此案使得重建這一職位所需的信任變得困難。」

66歲的尤爾曾任政府副部長，並曾代表挪威出任駐以色列、英國及聯合國大使。代表尤爾的律師謝爾布雷德（Thomas Skjelbred）表示，由於目前局勢使她無法履行職務，她已自願辭職，「尤爾將繼續全力配合外交部，以確保本案所有相關事實得以釐清。」

挪威外交部亦表示，已啟動對過去向總部設於紐約的智庫「國際和平研究所」（International Peace Institute，IPI）提供補助金的審查，原因是該智庫直至2020年，由尤爾的丈夫羅德拉森（Terje Roed-Larsen）擔任主席。

78歲的羅德拉森曾於1996年在時任首相賈格蘭德（Thorbjoern Jagland）領導下短暫擔任內閣部長。他曾多次為自己與艾普斯坦的關聯致歉。

羅德拉森的律師埃爾登（John Christian Elden）在聲明中表示：「國家審計署數年前已就此進行過調查，但羅德拉森當然不反對再次進行調查。」對此，國際和平研究所並未立即回應置評請求。

尤爾與羅德拉森因參與1993年至1995年間的《奧斯陸協議》（Oslo Accords）談判而聲名大噪。該協議由1小群外交官促成，被視為以色列與巴勒斯坦解放組織之間的突破性外交進展。但在協議簽署後2年，鴿派的以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）遭以國極右翼激進分子刺殺身亡，協議從此破裂。

在英國，首相施凱爾（Keir Starmer）的幕僚長麥克斯威尼（Morgan McSweeney）也剛於8日辭職，表示他須為建議施凱爾任命曼德爾森（Peter Mandelson）為駐美國大使一事負責，儘管曼德爾森與艾普斯坦的關係早已為人所知。

與此同時，數名知名挪威人士亦與艾普斯坦有所關聯，包括王儲妃梅特瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit）。她於6日透過王室發布聲明再次致歉，特別向國王與王后表達歉意。

