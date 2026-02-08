艾普斯坦醜聞延燒！《奧斯陸協議》關鍵挪威外交官被迫辭職
挪威外交部8日表示，曾促成《奧斯陸協議》（Oslo Accord）的挪威知名外交官、前常駐聯合國代表尤爾（Mona Juul）將辭去職務，原因是最近公開的艾普斯坦檔案，揭露了她和前外交官丈夫羅德拉森（Terje Rød-Larsen）與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）過從甚密，此事已成為挪威及整個歐洲權貴政要的最新1起醜聞。
據《路透社》報導，本週稍早，挪威外交部已暫停尤爾擔任約旦與伊拉克大使的職務，以對其與艾普斯坦之間的聯繫進行內部調查。這些關係是從美國政府公開的1批大規模文件中首度被揭露的。
挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）在聲明中表示：「尤爾與已定罪性犯罪者艾普斯坦的接觸，顯示出嚴重的判斷失誤。此案使得重建這一職位所需的信任變得困難。」
66歲的尤爾曾任政府副部長，並曾代表挪威出任駐以色列、英國及聯合國大使。代表尤爾的律師謝爾布雷德（Thomas Skjelbred）表示，由於目前局勢使她無法履行職務，她已自願辭職，「尤爾將繼續全力配合外交部，以確保本案所有相關事實得以釐清。」
挪威外交部亦表示，已啟動對過去向總部設於紐約的智庫「國際和平研究所」（International Peace Institute，IPI）提供補助金的審查，原因是該智庫直至2020年，由尤爾的丈夫羅德拉森（Terje Roed-Larsen）擔任主席。
78歲的羅德拉森曾於1996年在時任首相賈格蘭德（Thorbjoern Jagland）領導下短暫擔任內閣部長。他曾多次為自己與艾普斯坦的關聯致歉。
羅德拉森的律師埃爾登（John Christian Elden）在聲明中表示：「國家審計署數年前已就此進行過調查，但羅德拉森當然不反對再次進行調查。」對此，國際和平研究所並未立即回應置評請求。
尤爾與羅德拉森因參與1993年至1995年間的《奧斯陸協議》（Oslo Accords）談判而聲名大噪。該協議由1小群外交官促成，被視為以色列與巴勒斯坦解放組織之間的突破性外交進展。但在協議簽署後2年，鴿派的以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）遭以國極右翼激進分子刺殺身亡，協議從此破裂。
在英國，首相施凱爾（Keir Starmer）的幕僚長麥克斯威尼（Morgan McSweeney）也剛於8日辭職，表示他須為建議施凱爾任命曼德爾森（Peter Mandelson）為駐美國大使一事負責，儘管曼德爾森與艾普斯坦的關係早已為人所知。
與此同時，數名知名挪威人士亦與艾普斯坦有所關聯，包括王儲妃梅特瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit）。她於6日透過王室發布聲明再次致歉，特別向國王與王后表達歉意。
看更多 CTWANT 文章
家扶小姊弟「NET禮券」被撿走花用 嬤孫到案剩400元：不知嚴重性
李千娜2度道歉「宣布退出櫻花季」！ 律師曝阻止《世紀血案》上映方法
帶日本1伴手禮搭機「安檢被當炸彈」 老店苦笑：外型惹禍
其他人也在看
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
日本國會改選遇大雪對自民黨不利？謝長廷給出驚人預測
日本眾議院大選今（8）日舉行投票，外界普遍預期現任首相高市早苗領導的自民黨將以壓倒性優勢獲勝，這場選舉對於去年失去國會兩院控制權的自民黨而言具有決定性意義。然而日本部分地區遭遇破紀錄降雪，可能影響選民投票意願。前駐日代表謝長廷分析，觀察高市早苗近日的演講旋風，即使風雪阻撓打折扣，自民黨取得過半數席次仍可期待。
太巧了吧？ AIT三會盧秀燕後 賴清德8日台中閉門便當會
美國在台協會（AIT）高層近期三度密集拜會台中市長盧秀燕後，總統兼民進黨主席賴清德今（8日）也將親自前往台中召開閉門便當會。由於時機太過敏感與巧合，外界解讀為賴清德提前鎖定盧秀燕為2028年最大潛在對手，因此拉高選戰格局，將年底台中市長選舉定調為個人連任保衛戰的前哨戰。
封殺軍購案…國民黨還要谷立言傳話美議員 蔣萬安：立院要實質審查
國民黨、民眾黨10度在立法院程序委員會封殺國防特別條例，連付委審查都不讓，引起美國不分黨派國會議員關切。但在國民黨副主席蕭旭岑6日大酸AIT美國在台協會處長谷立言，「只是比科長大一點而已」之後，國民黨今（7）日又發聲，要谷立言如實向美方轉達，不要被民進黨政府誤導。對此，台北市長蔣萬安稍早強調，民主社會「立法院要實質審查」。
藍營台中市長提名陷膠著！國民黨擬3月底民調 盧秀燕：太晚了
即時中心／連國程報導國民黨台中市長提名「姐弟之爭」尚未落幕，黨中央昨（6）日表示，預計3月底前最後一週完成民調，但未說明確切日期，台中市長盧秀燕今（7）日對此表示，選戰兵貴神速，若立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都準備好了，3月底辦初選「我覺得太晚了」。
日眾院大選今登場！高市早苗可望豪取300席
[NOWnews今日新聞]日本眾議院大選在今（8）日登場，稍早在全國各地已經展開投票作業，選舉結果預計將於9日凌晨揭曉。日本首相高市早苗上任僅幾個月，於上月宣布提前進行改選，據外界預測，其領導的執政聯...
國民黨卡關1.25兆軍購惹美國不滿 鄭麗文喊「被民進黨誤導」：問題在賴清德
民進黨政府提出1.25兆「國防軍購特別條例」，持續在立院被在野黨擱置，近日引發美方不滿，除AIT處長谷立言要求加速審查外，多位美國參議員更將矛頭指向國民黨阻擋軍購，國民黨主席鄭麗文今（8）日上午到屏東縣參加國民黨屏東縣長參選人蘇清泉拜訪基層活動時表示，美方得到的資訊有重大落差，被民進黨政府嚴重誤導，軍購案受挫問題癥結在總統賴清德，美方找在野黨是劃錯重點、找錯......
蕭旭岑酸谷立言「只比科長大」！遭疑親中批美 傳藍高層急喊：恐傷選戰
國民黨副主席蕭旭岑近日評論美國在台協會（AIT）處長谷立言的職級，引發黨內關注與討論。有黨務高層私下坦言，此番談話已讓部分基層支持者感到焦慮，擔心外界將其解讀為「親中批美」的立場，恐對年底地方選舉造成不利影響。
軍購案及憲政卡關 鄭麗文推給賴清德批美方找錯對象
國民黨主席鄭麗文今天（8日）到屏東為國民黨縣長提名人蘇清泉助選表示，軍購案受挫與憲政僵局的問題癥結出在賴清德總統身上，美方找在野黨是劃錯重點、找錯方向，她希望賴總統放下偏執，停止憲政對峙，她不擔心軍購案會影響自己和台中市長盧秀燕訪美及溝通。
蕭旭岑稱美政客不該干涉台灣內政 吳思瑤提一事打臉：驗證王滬寧叫他往右就往右
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國防特別條例持續卡關，藍白有意自提版本，引起美國議員發聲，力挺院版儘速付委審查。不過，國民黨副主席蕭旭岑就批評，美...
藍營台中喬不攏惹議！鄭麗文拒調整「不會為候選人量身訂做」：按照遊戲規則走
有別於南二都人選的早早定調，國民黨在台中一局尚未推派人選，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔互不相讓，前者更於日前不滿批評黨中央「違反雙方簽署提名協議」，令支持者相當憂心；面對台中市長盧秀燕喊話「民調應提前進行」一事，國民黨主席鄭麗文今（8）日受訪強調，一切都按造遊戲規則走，「絕不會因為某個候選人量身訂做」。針對國民黨中央黨部聲稱雙方協調「3月底進行全民調」一事......
「李劉會」尚未登場！侯友宜、李四川先碰面了 兩人同桌還比讚引聯想
國民黨2026新北市長人選究竟是要推派誰出來選，其中有意參選的台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，目前尚未正式碰面。不過，板橋里長聯誼會林榮彩主席今（8）日舉辦餐敘，新北市長侯友宜和李四川均出席還同桌，引發各界聯想。
終於掀牌！朱立倫子弟兵也要選了 楊智伃宣布搶攻松信市議員
首次上稿：02/08 10:27更新時間：02/08 12:35（補內文）即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨前主席朱立倫的子弟兵、前國民黨發言人楊智伃今（8）日正式宣布，將投入台北市議員第三選區（松山、信義）初選，她上午也和桃園市議員凌濤前往吳興市場掃街，以具體行動爭取選民支持。
北市松信區激戰！ 藍綠白成15搶9局面
政治中心／王云宣、陳聖翰 台北報導2026大選年底登場，台北市松山、信義選區，因為國民黨王鴻薇、徐巧芯選上立委，加上民進黨議員許家蓓逝世，等於空出三個席次，藍、綠、白新人幾乎搶破頭，前一天韓國瑜辦公室主任許原榮，正式表態參選，今天（8日），朱立倫子弟兵、前國民黨發言人楊智伃也正式宣布投入選戰。
不要怪賈永婕「不曉得」
姚孟昌／天主教輔仁大學法律學院助理教授
日本眾議院選舉「310席是關鍵」 學者：台日關係可望實質深化
日本眾議院選舉即將投開票，執政自民黨可望勝選，但學者分析指出，席次多寡將直接影響未來政局穩定與政策推動力道。若執政聯盟合計席次達到310席，除可確保施政順暢，也將具備啟動修憲程序的政治條件，牽動日本對外戰略、台日關係及亞太安全布局。
台中市長初選！盧秀燕指3月民調「太晚」 鄭麗文不甩：按照遊戲規則走
台中市長初選競爭激烈，國民黨昨日表示將儘速邀集2人，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一週完成民調作業；不過，台中市長盧秀燕則認為，若3月底再辦民調太晚了。對此，國民黨主席鄭麗文今（8日）受訪指出，初選規則行之有年，大家如果對制度有意見，歡迎公開討論，未來也都可以進行改革，但現在要改是不可能的，因為國民黨不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家一視同仁。
蕭旭岑酸谷立言！王定宇怒轟「比中國戰狼像瘋狗」：黨內路線之爭已開始
國民黨副主席蕭旭岑日前嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，遭到台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣打臉。對此，民進黨立委王定宇今（8日）表示，國民黨國家策略與其以往主張的「親中友美反共」不同，變成「親中反美」，痛批「這簡直比中國戰狼還要瘋狂，也還要像瘋狗」。王定宇也分析，國民黨的路線之爭已經開始，像江啟臣、盧秀燕這樣挑戰鄭麗文、傅崐萁全面擁抱中共路線的做法的人只會越來越多。
台灣去年經濟成長史上最好！賴清德憂心這件事：別重蹈韓國覆轍
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台中市長擬參選人、立委何欣純等人今(2/8)轉述民進黨主席、總統賴清德談話並表示，台灣過去一年的經濟成長是史上最好...