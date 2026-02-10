艾普斯坦醜聞延燒！英國首相施凱爾拒絕下台

英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／達志／美聯社）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）9日拒絕理會要求他辭職的呼聲，甚至包括工黨（Labour Party）的蘇格蘭領袖薩爾瓦（Anas Sarwar）。在施凱爾政府任命與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切的曼德爾森（Peter Mandelson），出任駐美大使而陷入危機之際，第2名幕僚宣布請辭。

據《南華早報》報導，第2名辭職的是通訊主管艾倫（Tim Allan），他在施凱爾最親近的幕僚麥克斯威尼（Morgan McSweeney）離任後宣布請辭。麥克斯威尼先前則表示，他對建議任命曼德爾森出任英國駐美最高外交職位一事負責。

在麥克斯威尼於8日離職後，施凱爾原希望重設敘事框架，回到他至今未能有效聚焦的政策議程：解決生活成本危機並提振英國經濟。

反對黨保守黨（Conservative Party）領袖巴德諾克（Kemi Badenoch）則指控施凱爾無法有效領導政府。她向《天空新聞》（Sky News）表示：「他就像1個在風中飄動的塑膠袋。我們需要他掌握局面；如果他做不到，那麼工黨內應該由其他人來做，或者應該舉行選舉。」

蘇格蘭工黨領袖薩爾瓦也在記者會上表示，他懷著沉重心情，必須捍衛蘇格蘭，並呼籲英國首都倫敦（London）更換領導人。「這種干擾必須結束，唐寧街的領導層必須改變。」據悉，自2024年選舉以來工黨在當地的支持度持續下滑。

隨著薩爾瓦發表聲明，他成為要求施凱爾辭職的最高層級同黨人士。施凱爾預計將於9日稍晚會見工黨國會議員，試圖緩解黨內對任命處理方式的不滿，並壓制要求他辭職的聲音。

對此，唐寧街（Downing Street）發言人回應稱，施凱爾「獲得英國人民明確的5年授權以推動變革，而這正是他將要完成的事」。9日稍早，施凱爾也於唐寧街辦公室向員工發表談話，試圖提振士氣並呼籲團結。

施凱爾表示，「我們必須證明政治可以成為一股向善的力量」，他也稱讚麥克斯威尼是「1位朋友」，協助改造工黨，並在2024年全國大選中取得現代英國史上最大多數席次之一的勝利，「我相信它可以。我相信它確實如此。我們將從此繼續前進。我們將帶著信心，繼續改變這個國家。」

隨後，他收到了內閣高層部長與部分潛在領導接班人的公開支持，包括副手拉米（David Lammy）、財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）與外交大臣庫珀（Yvette Cooper）等人。

被視為潛在領導人選的前副手雷納（Angela Rayner）也表達「全力支持」施凱爾。她在社群媒體上表示：「我敦促所有同僚團結一致，記住我們的價值觀，並作為1個團隊將其付諸實踐。首相在帶領我們達成這一目標上，擁有我完全的支持。」

報導指出，政府借貸成本上升，反映投資人擔憂若由更偏左、願意增加借貸與支出的工黨領袖接任，財政政策可能轉向。隨著潛在接班人公開表態支持施凱爾，公債殖利率升勢以及英鎊兌歐元匯價的波動隨後趨於緩和。

據悉，圍繞曼德爾森的這項新醜聞源於美國司法部（US Justice Department）上月公布的艾普斯坦檔案，其中包含電子郵件，顯示曼德爾森在金融危機期間，向艾普斯坦洩露有關英國可能出售資產與稅制變更的討論內容。曼德爾森後續未就洩密指控公開評論，也未回應媒體置評請求，目前正因涉嫌公職行為不當而接受警方調查。

