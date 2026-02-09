艾普斯坦醜聞燒 英國王表態「準備支持」警方調查前王子安德魯

英國國王查爾斯三世表示，「準備支持」警方調查前安德魯王子與艾普斯坦分享機密資料的指控。

艾普斯坦案醜聞延燒，英國國王查爾斯三世首度發表聲明，表示準備支持警方對他弟弟安德魯的指控。（戚海倫報導）

一份報告指出，英國前王子安德魯在擔任英國貿易特使期間，涉嫌與已故性犯罪者艾普斯坦，分享機密資料。英國國王查爾斯三世如今表態，準備支持英國警方的調查。

英國廣播公司BBC報導，王室發言人指出，國王已經透過言語和前所未有的行動，明確表達了他對不斷曝光的、關於蒙巴頓—溫莎先生行為的指控的深切關注。安德魯已經被摘除王子頭銜，使用家族姓氏蒙巴頓—溫莎。

發言人說，「雖然具體指控應該由蒙巴頓—溫莎先生回應，但如果泰晤士河谷警方聯繫我們，我們隨時準備像你們所期望的那樣，對他們提供支持。」泰晤士河谷警方證實，正在評估是否有理由調查反君主制組織「共和國」提出的投訴。這個組織舉報蒙巴頓—溫莎涉嫌在公職中行為不當及洩露官方機密。