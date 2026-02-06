艾普斯坦醜聞餘震！安德魯「掃地出門」搬離豪宅 英王遭當街嗆聲
隨著美國司法部解密艾普斯坦案相關文件，已故女王次子、英王胞弟安德魯王子再次捲入性醜聞風暴，其多張不雅影像與不堪細節被攤在陽光下，重創英國王室聲譽。據英媒披露，英王查爾斯三世似乎忍無可忍，終於強硬要求安德魯搬離原本居住的皇家別墅，更祭出嚴厲禁令，然而，此舉似乎未能平息眾怒，國王與王后日前在公眾活動中，竟遭到民眾當街大聲嗆聲，質疑王室包庇犯罪。
根據英國《鏡報》報導，因醜聞身敗名裂的安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），被英王下令限期搬離擁有30間臥室的「皇家別墅」（Royal Lodge），蹲守狗仔目擊安德魯於週二（3日）晚間匆促離開，甚至有許多個人物品尚未打包。消息人士指出，英王已立下嚴格新規：安德魯未來若想回到莊園取回私人物品，必須事先提出正式申請並經過預約核准，不得像以往隨意進出，此舉被視為王室對其最嚴重的羞辱與切割。
儘管王室試圖拉開距離，但火火勢已延燒至英王身上，查爾斯三世與卡蜜拉日前在埃塞克斯郡（Essex）進行公眾活動時，一名戴著灰色帽子的年長男性突朝國王大喊：「查爾斯，你有沒有向警方施壓，讓他們不要調查安德魯？」國王王后未作反應，抗議者吼完見特勤人員上前也配合地離開，但這尷尬的一幕已被全程紀錄。
據悉，讓英王動怒的主因在於最新解密的文件中，包含多張疑似安德魯在艾普斯坦豪宅中極其不雅的照片，以及脫衣舞孃指控他曾要求「三人行」的證詞。更諷刺的是，文件戳破了安德魯過去在電視訪談中宣稱早已斷絕聯繫的謊言；紀錄顯示他與艾普斯坦聯繫頻繁，甚至曾親暱地寫道「希望我還是你家的一隻寵物」，這些露骨內容徹底摧毀了安德魯試圖挽回名譽的最後機會。
★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
