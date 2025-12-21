艾普斯坦非機密照 有柯林頓、無川普 美司法部疑選擇性公開

美國司法部釋出艾普斯坦名人照，竟然有美國前總統柯林頓（圖／達志影像美聯社）

美國司法部公開已故富豪【艾普斯坦】案件的非機密照片，其中出現不少各國政商名流，包括美國前總統柯林頓和英國王子艾德魯都在列。但與艾普斯坦關係匪淺的美國總統川普，完全沒出現在公布的照片中，加上照片中有大量被塗黑的部分，美國司法部的公正性，被打上問號。

美國司法部釋出艾普斯坦名人照，竟然有美國前總統柯林頓（圖／達志影像美聯社）

美國司法部公開已故富豪艾普斯坦案件的非機密照片，引發各界廣泛關注與質疑。照片中出現了多位政商名流，包括前美國總統柯林頓與英國艾德魯王子的身影，但與艾普斯坦關係據傳匪淺的現任美國總統川普卻完全未在照片中現身。更引人注目的是，這批公開照片中大量內容被塗黑處理，使得美國司法部的公正性受到嚴重質疑，各界紛紛要求完整公開所有相關非機密文件，以維護司法透明。

廣告 廣告

這批新公開的艾普斯坦案非機密照片中，美國前總統柯林頓被拍到上半身赤裸躺在按摩池中，而艾普斯坦生前女友也出現在同一場合。照片中似乎還有其他人在場，但為了保護當事人，這些人的臉部已被塗黑處理，無法辨認身分。除了柯林頓外，已被剝奪頭銜的英國王子安德魯也出現在照片中，他被拍到側身躺在一整排女子的大腿上，畫面引發社會譁然。

CNN主播在節目中展示了這批照片，指出司法部釋出的大量資料中有許多頁面被大量塗黑，遮蔽的部分甚至比顯露的內容還要多。美國加州民主黨議員對此表示，艾普斯坦透明法規定司法部應公開所有艾普斯坦案的非機密文件，但很顯然司法部並未達到這樣的標準。

特別引起質疑的是，與艾普斯坦關係據傳不淺的美國總統川普完全沒有出現在這批新公開的照片中。被點名的柯林頓已透過幕僚否認與艾普斯坦的關係，而川普則被目擊在週末悠閒地打高爾夫球，似乎毫不受此事影響。

堪薩斯州大學政治學教授認為，司法部只公開特定人士的照片，而不公開對川普不利的內容，這是試圖轉移視線，把焦點從川普轉移到其他人身上。專家進一步指出，美國司法部這種選擇性公開的做法只會讓大家對川普產生更多懷疑。

在美國國會大廈前，已有民眾鋪上川普和艾普斯坦的大型海報進行抗議，期望有朝一日所有真相都能完整地公諸於世。

更多 TVBS 報導

大量艾普斯坦新照曝！出現多張柯林頓 美司法部悄刪一川普照引質疑

艾普斯坦性醜聞延燒！民主黨再發68張照片 比爾蓋茲也在內

淫魔艾普斯坦私藏新照曝！川普柯林頓蓋茲全入鏡 還有川普保險套

艾普斯坦新照有一堆大咖！川普稱「他跟每個人都合照」沒啥大不了

