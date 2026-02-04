艾普斯坦風暴延燒中研院！院士丘成桐去信淫魔富商 求幫中國建分校

編譯林浩博／綜合報導

美國淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大批檔案曝光，竟意外牽扯到我國最高學術殿堂！根據1月30日所公布的email，中研院士丘成桐曾致信艾普斯坦，尋求對方幫忙北京清華大學在波士頓設立分校。

中研院士丘成桐還曾出書分享教育心法。但新證據爆出艾普斯坦爆發性犯罪醜聞後，丘成桐仍與之接觸，並尋求出錢助北京清華在美國設分校。（圖／翻攝自X平台 @cj3214567667）

中研院士與淫魔富商通信

美國《新聞周刊》4日報導，丘成桐與同事、哈佛機械系教授的諾瓦克（Martin Nowak）和艾普斯坦通信來往。丘成桐是知名華裔美籍數學家，在哈佛任數學系教授超過30年，他也經常擔任中國清華大學的中間人。

丘成桐在2006年4月19日，向艾普斯坦的助理葛羅夫（Lesley Groff）寫了一封email。他在信中詢問：「傑夫（艾普斯坦）近來可好？他還對自己所說的大計畫感興趣嗎？請轉達給他知道，清華大學正認真討論在那裡經營分校。」

隔天丘成桐再來信：「大學經我建議，同意在波士頓地區建立分校，以和波士頓與美國在地學府全面交流。目標是建立一級研究機構，搭起中、美兩國，甚或與世界各地研究與學術活動的橋樑。」

計畫的第一階段，清華希望在「1550」住宅開發項目取得土地，預計需要4萬4000平方英尺（約1236坪）面積，以及150個停車位。丘成桐稱，除了興建成本之外，該計畫一旦完全運作起來，每年尚需5000萬美元（約15億台幣）預算，當中部分資金用以吸引學者加入。

丘成桐眼中的「融資夥伴」

2016年10月，丘成桐將艾普斯坦作為融資夥伴，介紹給了哈佛校友、華裔地產商陳樂宗。丘成桐告訴艾普斯坦，陳樂宗「可就我們所討論的建造計畫，提供建議」。該年12月，艾普斯坦與陳樂宗就在哈佛現已關閉的「歐洲防風草餐廳」（Parsnip Restaurant）安排會面。

《新聞周刊》就此詢問陳樂宗，對方發言人證實有此安排，但強調「陳（樂宗）博士從未與艾普斯坦先生見面或說話」。

另據清華大學時任校長邱勇同年5月20日的email，艾普斯坦之後與他在紐約見面。信中邱勇寫道：「我同意你的看法，我們應盡快展開。」邱勇還提到他會跟進艾普斯坦的獎學金項目提案。

而據艾普斯坦的律師印迪克（Darren Indyke）與葛羅夫通信內容，丘成桐還在10月初邀請艾普斯坦參觀清華校園，雖然並無跡象顯示成行。

綠委：中研院無法約束不當行為？

艾普斯坦爆發性犯罪醜聞，哈佛大學2006年立即劃清界線，宣稱與他斷絕關係，可實際上包括丘成桐在內，多名哈佛教授仍與對方接觸。丘成桐去年11月聲稱，只透過同事諾瓦克與艾普斯坦有過一次接觸，他還說對於艾普斯坦背景完全不了解，但全遭新證據狠狠打臉。

對於院士不當行為，民進黨立委范雲曾痛批，中研院以院士為「榮譽職」為由，竟推說「無法可管」。2024年中研院所通過的《院士倫理行為準則》，竟對違反準則的院士未設處理機制。范雲在推文呼籲，應效法美國、澳洲和英國先例，設置相關申訴管道和內部調查與處理機制。

