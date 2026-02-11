艾普斯坦風暴延燒! 川普周邊逾30人被點名 美眾議員指控「他」可能涉案

隨著艾普斯坦相關案件不斷延燒，美國總統川普是否涉及相關案件也受到民眾的廣泛關注。 圖：翻攝自 @NiKiTa_32156 X 帳號

[Newtalk新聞] 美國司法部日前公布艾普斯坦案調查文件，內容牽涉各界知名人士，相關資料也吸引了全球輿論的關注。由於此次公布的文件資料多次提及現任美國總統川普的名字，外界對川普是否涉及艾普斯坦案抱持著擔憂的情緒。另一方面，英國皇室決定全力支持對安德魯王子的調查以及知名美國富豪韋克斯納也可能涉案的消息，也瞬間成為了網友們的關注與討論焦點。

X 推主「yeyusam」指出，在司法部公布艾普斯坦案相關文件後，文件內容立即引發美國社會的高度關注，多位名字出現在文件中的知名人士也成為了網友們的批判對象。其中，民主黨籍新墨西哥州眾議員梅拉尼．斯坦斯伯里 ( Melanie Stansbury ) 表示，包含美國商務部長盧特尼克、特斯拉執行長馬斯克、美國海軍部長約翰．費蘭 ( John Phelan )、前美國總統顧問班農在內，超過 30 位與川普有過直接或間接聯繫的知名人士都被點名，認為川普也可能參與了與艾普斯坦相關的活動。

廣告 廣告

由於試圖拍攝紀錄片支持艾普斯坦，前白宮總統顧問班農遭到大批網友聯合批評。 圖：翻攝自 @Chesschick01 X 帳號

另一方面，X 推主「吃干抹淨」稱，由於此次公布的調查文件多次提及川普的姓名，美國國會監察委員會成員在確認過相關文件的內容後，質疑川普先前公開切割艾普斯坦的行為「很可能是在說謊」。「吃干抹淨」表示， 2016 年時，艾普斯坦曾透過電子郵件，透露自己與川普的兒子們都剛好在佛羅里達州活動，認為川普透過自身的影響力將海湖莊園化為「艾普斯坦誘捕名流」的據點，「這比經營性犯罪島嶼的艾普斯坦還更加惡劣」。

與此同時，X 推主「Qing」則指出，在除了美國以外的其他國家，都能透過 TikTok 看到「未刪減版」的川普相關影片，批評川普透過美國司法部管控可能曝光自己罪行的醜聞，「真是個老不要皮的禽獸」。

近期有文件爆料稱，川普曾在艾普斯坦案資訊公開後，向調查的警方單位表示感謝，並疑似曾遭艾普斯坦勒索。 圖：翻攝自 X @ChrisDJackson (資料照)

然而，X 推主「NiKITa」引用美國《紐約時報》的報導稱，川普曾在 2006 年時，親自致電佛州棕梠灘警察局局長，對當局調查艾普斯坦的行為表示感謝。「NiKITa」表示，川普當時可能是「最先報警的數個人之一」，並提醒警方加強對艾普斯坦前女友麥斯威爾的關注「她很邪惡，必須接受調查」。

另外，X 推主「Globe Observer」也爆料指出，共和黨籍的肯塔基州眾議員湯瑪斯．馬西 ( Thomas Massie ) 提出指控，宣稱美國億萬富翁萊斯利．韋克斯納 ( Leslie Wexner ) 是「艾普斯坦的同謀」，質疑韋克斯納在公開與艾普斯坦切割前，曾協助艾普斯坦執行相關犯罪行動。

同時，英國白金漢宮也發布聲明，強調英國國王查爾斯三世將全力協助警方對安德魯王子的調查行動，追究其可能涉及艾普斯坦相關案件的犯罪責任。「yeyusam」也發出感嘆，「這是一個非同尋常的王室時刻」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

承認之前說謊? 盧特尼克參院作證改口 : 與艾普斯坦多次會面 議員籲立刻辭職

納坦雅胡不開心! 8國聯合聲明＋英國也表態 川普說話了.....