艾普斯坦驚爆食人！疑「吃嬰兒肉」聚餐畫面曝光

美國司法部解密了已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的高達 300 萬頁調查報告，這批「淫魔檔案」釋出了 18 萬張照片與 2,000 支影像，證據量之大震撼全球。然而，除了官方文件，近日更有駭人聽聞的目擊指控浮出水面。有證人聲稱在艾普斯坦的遊艇聚會中，親眼目睹針對嬰兒的殘暴不法行為，甚至涉及令人毛骨悚然的「食人」情節。隨著網路流傳疑似「嬰兒盤」的驚悚影像，這起案件已從性犯罪醜聞演變成極其黑暗的人性悲劇，引發大眾極度不安。









網瘋傳一張墊子郵件截圖，裡面竟提到百萬個嬰兒、奶油乳酪等詭異對話。（圖／翻攝自X@Omari_Offical）

「百萬個嬰兒與乳酪」 詭異對話內容曝光

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，在解密文件中，艾普斯坦曾傳送訊息給一名被遮蔽姓名的人士（後續文件顯示其名為 Nadia，疑似為其失蹤的前飛行員 Nadia Marcinko），內容提到：「有數百萬個嬰兒，但只有極少數好的蔬菜奶油乳酪」。對方則回覆：「哈哈，我不知道奶油乳酪和嬰兒是否在同一個層級上」。

此外，另一段主旨為「關於：奶油乳酪嬰兒（Re: Cream cheese baby）」的郵件也赫然在目。雖然在檔案的其他部分，「奶油乳酪」多出現在點餐單或學校派對的行程提醒中，看似一般的食物採買，但這幾段意義不明、將嬰兒與食物掛鉤的對話，已觸動大眾敏感的神經。

過去一名女模崩潰抖出艾普斯坦「食人」猛料，然而後續卻離奇「被消失」。（圖／翻攝自Ｘ平台）

社群輿論炸鍋 質疑涉及「食人」暴行

這批文件公開後，網路上出現大量針對艾普斯坦涉及食人行為的控訴。有網友轉發文件截圖並憤怒表示：「這絕對不是冷幽默，這是墮落！將嬰兒與乳酪相提並論，根本是食人族的行徑」。甚至有網民搜出艾普斯坦檔案中的舊照，畫面中可見多位男性圍坐在餐桌旁。其中，最右側為艾普斯坦（Jeffrey Epstein），中間坐著滾石樂隊成員米克·傑格（Mick Jagger）。每個人面前都有一盤相同的食物，盤中似乎包含白飯、肉類（網傳是嬰兒肉）及白色的醬料或配菜。

網傳一張疑似艾普斯坦（右）與其他大咖名人疑似吃嬰兒肉的畫面，不過目前這張照片真實性還無法確認。（圖／翻攝自X@Omari_Offical）

真實性待考證：疑點重重但缺乏法律證據

儘管網路上的指控聲浪震天，但目前仍存在多項疑點：

暗語的可能性： 過去在「披薩門（Pizzagate）」陰謀論中，食物常被指控為兒童色情的暗號，但該理論隨後被證實為缺乏實證。 缺乏司法調查：截至目前，美國司法部與相關調查單位從未對艾普斯坦及其同夥提出任何涉及「食人」或「吃嬰兒」的法律調查或起訴。 證據連結度： 部分網傳照片被專家質疑是移花接木或惡意解讀。

這批高達 300 萬頁的檔案雖揭露了艾普斯坦罪惡帝國的冰山一角，但也同時衍生出許多尚未證實的驚悚傳聞。目前，關於「奶油乳酪」與「嬰兒」的對話究竟是藥物代碼、低級笑話，抑或是更黑暗的犯罪細節，仍有待更嚴謹的司法判讀。





艾普斯坦在私人飛機上將少女擁入懷中，相關畫面在網上瘋傳。（圖／翻攝自Ｘ平台）

















