艾普斯坦「上百億遺產」分配曝光！六分之一全給「她」

國際中心／倪譽瑋報導

「淫魔」艾普斯坦與多名女子合影。（圖／翻攝House Oversight Committee）

已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關文件陸續被美國司法部公開，他過世時遺產估計約6億美元（約新台幣189.5億）；而信託文件顯示，艾普斯坦想把1億美元（約新台幣31億）的遺產，給出生於白俄羅斯的女友舒利雅克（Karyna Shuliak）。外媒指出，由於還有受害者賠償事宜，女友能否真的拿到1億美元仍不得而知。

艾普斯坦文件曝光 信託顯示女友可領1億美元

綜合《紐約時報》等外媒報導，美國司法部公布的艾普斯坦調查檔案裡，揭示了他與36歲女友舒利雅克的密切關係，她出生於白俄羅斯，2012年認識艾普斯坦，對方有資助她就讀牙醫學院；而艾普斯坦在聯邦監獄拘留、等待性交易指控期間自盡，最後與他通話的人即是舒利雅克。

有一份名為「1953信託」（1953 Trust）的文件顯示，該數字代表艾普斯坦的出生年份，信託顯示舒利雅克可獲得自己1億美元的遺產，還設立了5000萬美元的年金（annuity），該文件是在艾普斯坦自盡的兩天之前簽署。

弟弟、律師也能受益遺產 但實際繼承金額不明

此外，信託受益人還有他的弟弟馬克（Mark Epstein）、前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）、會計師卡恩（Richard Kahn）、私人律師印迪克（Darren Indyke）等人。馬克、麥絲威爾可以獲得1000萬美元，印迪克、卡恩是信託執行人，前者依規可拿高達5000萬美元的遺產、後者則是2500萬美元。

除上述，據司法部公布，艾普斯坦遺產受益人共有40名，但部分姓名被塗黑。《紐約時報》報導指出，艾普斯坦過世時遺產估計約有6億美元，但後續繳交律師費、用於賠償等，近來應已縮水許多，目前尚不清楚舒利雅克、其他受益人能分到多少遺產，但律師韋納（Daniel Weiner）指出，艾普斯坦受害者賠償完全了結前，指定受益人一毛都拿不到。

