艾普斯坦、比爾蓋茲「密謀COVID疫苗」？事實查核中心曝真相

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日捲入美已故富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）解密檔案風暴。然臉書流傳一封艾普斯坦於2011年與摩根大通主管電郵內容，稱艾普斯坦當時曾與比爾蓋茲密謀COVID疫苗計畫，並被關注。對此，台灣事實查核中心（TFC）查核指出，該信件討論主題為消滅小兒麻痹的慈善活動，並未提及COVID，為「錯誤」訊息。

美國司法部今年1月底解密並公布艾普斯坦性犯罪案件相關的官方文件，消息引發各界關注。而臉書隨後流傳一封2011的電子郵件內容，宣稱艾普斯坦曾與比爾蓋茲密謀COVID疫苗計畫。

事實查核中心5日表示，經查核，該信件討論主題為「小兒麻痺的慈善募款活動」，與COVID-19無關。此外，檢索美國司法部近期公開的艾普斯坦案訴訟文件，並瀏覽外電報導，所有解封紀錄中均「未顯示」艾普斯坦與比爾蓋茲曾有網傳宣稱「密謀 COVID-19」的資訊。

事實查核中心也說明，根據完整電郵內容顯示，艾普斯坦與時任摩根大通高層討論，為比爾暨梅琳達蓋茲基金會設立慈善投資工具時，提到比爾蓋茲因「小兒麻痺症尚未絕跡」感到挫折，因此建議在募款簡報中強調能為「疫苗提供額外資金」。指涉對象為小兒麻痺防治，並非COVID-19，為「錯誤」訊息。

