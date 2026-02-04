艾普斯坦「淫魔檔案」大解密！川普也淪陷…權貴名單1次看
國際中心／楊佩怡報導
美國司法部於近日正式公開超過 300 萬頁與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的調查檔案，這批被外界稱為「淫魔檔案」的海量文件，揭露了約 2000 支影片及 18 萬張照片，內容令國際社會震驚。除了先前已知的美國總統川普外，最新文件更直接點名微軟創辦人比爾蓋茲、特斯拉執行長馬斯克、挪威太子妃及英國皇室成員，引發全球政商界的強烈地震。
川普（左圖後左1）、柯林頓（中圖右）與盧特尼克（右圖右）被爆出現在性犯罪富豪艾普斯坦的「淫魔檔案」裡。（圖／翻攝自X平台）
美國政界：川普、柯林頓與盧特尼克
●川普（Donald Trump）：關係集中於 90 年代文件證實川普與艾普斯坦在 1990 年代往來密切。飛行日誌紀錄他曾至少 7 次搭乘被稱為「蘿莉塔特快車」的私人飛機往返紐約與棕櫚灘。檔案中甚至出現兩人在馬阿拉歌莊園（Mar-a-Lago）共同參加與 NFL 啦啦隊員相關派對的紀錄。儘管川普強調兩人在 2000 年代初期已絕交，但文件中提及川普次數達數百次，引發外界高度關注。
●柯林頓（Bill Clinton）：卸任後的多次飛行與白宮舊照作為檔案中被提及最多次的政要之一，柯林頓被證實在卸任總統後，多16次搭機前往海外進行所謂的「慈善活動」。此次解密更曝光了多張過去未見的照片，包括 1993 年艾普斯坦造訪白宮的紀錄。雖然柯林頓方強烈否認曾踏足「淫魔島」，但新文件讓其與艾普斯坦的交情再度受到國會聽證會的審視。
●盧特尼克（Howard Lutnick）：現任官員與島上邀約現任川普政府商務部長提名人盧特尼克也被捲入。最新文件顯示，他曾於 2012 年計畫帶家人前往艾普斯坦的私人小島（Little St. James）共進晚餐。雖然盧特尼克事後表示艾普斯坦令他「作嘔」並強調已斷絕往來，但電郵顯示他曾在 2015 年邀請艾普斯坦參加一場希拉蕊的募款活動。
比爾蓋茲（左）、馬斯克（中）與薩默斯（右）商學界與科技巨頭也出被記錄在「淫魔檔案」中。（圖／翻攝自X平台）
商學界與科技巨頭：比爾蓋茲、馬斯克與薩默斯
●比爾蓋茲（Bill Gates）：爆出染病與瞞妻醜聞最令外界震撼的電郵內容指出，艾普斯坦曾聲稱比爾蓋茲在與俄羅斯女子往來後感染性病，並暗示比爾蓋茲曾試圖瞞著前妻梅琳達索取抗生素。比爾蓋茲茲發言人痛批這是艾普斯坦在索賄未果後的「惡意誹謗」，但此細節已重創其個人形象。
●馬斯克（Elon Musk）：主動詢問「最瘋派對」文件披露馬斯克曾於 2012 年與艾普斯坦通信，艾普斯坦主動邀請其造訪島嶼，馬斯克則在回信中詢問「哪一晚的派對會最瘋」。雖然馬斯克否認登島，但其親生女兒近日的出面爆料與電郵紀錄對其說法構成了嚴重挑戰。
●薩默斯（Larry Summers）：學術捐贈與戀愛建議前哈佛大學校長薩默斯與艾普斯坦的關係涉及大量捐贈與私人諮詢。檔案顯示兩人在 2017 至 2019 年間仍頻繁通信，薩默斯甚至曾向艾普斯坦尋求戀愛建議。薩默斯事後對此深感遺憾，並宣布暫時退出公眾活動。
安德魯王子（左）、梅特瑪莉太子妃（右）也被捲入其中，不過安德魯王子目前泰晤士河谷警察局點名，正針對此項最新指控進行程序評估。（圖／翻攝自X平台）
歐洲皇室：安德魯王子與挪威太子妃
●英國安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）：最新檔案中曝光了一組令人瞠目結舌的照片，畫面中顯示安德魯在艾普斯坦的招待下，疑似在一名身分不明且躺在地上的女子面前「四肢著地跪爬」，並有撫摸動作。此外，電子郵件也揭露艾普斯坦曾提議介紹一名「貌美、可靠」的 26 歲俄羅斯女子給安德魯，顯示兩人的交情遠比安德魯先前承認的更加「荒唐」與頻繁。
●挪威梅特瑪莉太子妃（Princess Mette-Marit）：太子妃因多次與艾普斯坦接觸出現在檔案名單中。她已公開發布聲明表示自責，稱這是一次嚴重的「判斷失誤」。
總結
雖然上述人物的名字均出現在這 300 萬頁的檔案或飛行紀錄中，但目前公開的資料中，大部分是紀錄他們的社交行程、郵件往來或共同參與活動，除了已經被法律程序點名的安德魯王子外，對於川普、柯林頓、薩默斯及盧特尼克，目前尚未有直接的法律文件證明他們參與了艾普斯坦的非法性販運活動。
《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：
刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，
處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：
◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953
◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110
原文出處：艾普斯坦「淫魔檔案」解密！川普、馬斯克都淪陷…「權貴8名單」醜聞1次看
更多民視新聞報導
餐廳突放「啊啊激戰片」全場嗨翻！20秒畫面曝光
15歲少女遭ISIS擄走囚禁！悚憶「淪性奴」7年悲劇
工作太累會變同志？馬國部長遭轟：性別歧視
其他人也在看
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
袁惟仁女兒爆「熱戀嘻哈歌手HowZ」他新歌疑熱戀告白
兩人多次在相同場景拍照，HowZ 甚至有追蹤陸元琪的帳號，對於戀情，雙方都未正面承認，而袁融的爸爸袁惟仁2日過世，HowZ 被問到有沒有安慰對方？HowZ 透過經紀公司回應「謝謝大家關心，現在最重要的還是留給家人空間，其他的我們沒有回應。」
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
疫情讓他們逃離上海、視訊打包家當…舉債150萬改裝爺爺的老穀倉：不只重生、還賺到起家厝｜好宅報報
在宜蘭冬山鄉一處舊穀倉，有間一次只為一組客人準備的私廚餐桌，沒有顯眼招牌與固定菜單，用餐環境被水稻與鄉村景緻包圍，主廚堅持使用生態環境友善食材，吸引許多懂吃、也懂生活的人專程前來，連大明星蕭敬騰、小禎都曾是座上賓。男女主人高梓現與邱苡禎（花花）攜手打造的「花愛現小酒館」 ，兩人在上海相識相戀，雙雙遭疫情打亂人生節奏，卻意外在返鄉後，提早圓買房私廚創業夢。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。