艾普斯坦「淫魔檔案」大解密！川普也淪陷…權貴名單1次看

國際中心／楊佩怡報導

美國司法部於近日正式公開超過 300 萬頁與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的調查檔案，這批被外界稱為「淫魔檔案」的海量文件，揭露了約 2000 支影片及 18 萬張照片，內容令國際社會震驚。除了先前已知的美國總統川普外，最新文件更直接點名微軟創辦人比爾蓋茲、特斯拉執行長馬斯克、挪威太子妃及英國皇室成員，引發全球政商界的強烈地震。





艾普斯坦「淫魔檔案」解密！川普、馬斯克都淪陷…「權貴8名單」醜聞1次看

川普（左圖後左1）、柯林頓（中圖右）與盧特尼克（右圖右）被爆出現在性犯罪富豪艾普斯坦的「淫魔檔案」裡。（圖／翻攝自X平台）

美國政界：川普、柯林頓與盧特尼克

●川普（Donald Trump）：關係集中於 90 年代文件證實川普與艾普斯坦在 1990 年代往來密切。飛行日誌紀錄他曾至少 7 次搭乘被稱為「蘿莉塔特快車」的私人飛機往返紐約與棕櫚灘。檔案中甚至出現兩人在馬阿拉歌莊園（Mar-a-Lago）共同參加與 NFL 啦啦隊員相關派對的紀錄。儘管川普強調兩人在 2000 年代初期已絕交，但文件中提及川普次數達數百次，引發外界高度關注。

●柯林頓（Bill Clinton）：卸任後的多次飛行與白宮舊照作為檔案中被提及最多次的政要之一，柯林頓被證實在卸任總統後，多16次搭機前往海外進行所謂的「慈善活動」。此次解密更曝光了多張過去未見的照片，包括 1993 年艾普斯坦造訪白宮的紀錄。雖然柯林頓方強烈否認曾踏足「淫魔島」，但新文件讓其與艾普斯坦的交情再度受到國會聽證會的審視。

●盧特尼克（Howard Lutnick）：現任官員與島上邀約現任川普政府商務部長提名人盧特尼克也被捲入。最新文件顯示，他曾於 2012 年計畫帶家人前往艾普斯坦的私人小島（Little St. James）共進晚餐。雖然盧特尼克事後表示艾普斯坦令他「作嘔」並強調已斷絕往來，但電郵顯示他曾在 2015 年邀請艾普斯坦參加一場希拉蕊的募款活動。





艾普斯坦「淫魔檔案」解密！川普、馬斯克都淪陷…「權貴8名單」醜聞1次看

比爾蓋茲（左）、馬斯克（中）與薩默斯（右）商學界與科技巨頭也出被記錄在「淫魔檔案」中。（圖／翻攝自X平台）





商學界與科技巨頭：比爾蓋茲、馬斯克與薩默斯

●比爾蓋茲（Bill Gates）：爆出染病與瞞妻醜聞最令外界震撼的電郵內容指出，艾普斯坦曾聲稱比爾蓋茲在與俄羅斯女子往來後感染性病，並暗示比爾蓋茲曾試圖瞞著前妻梅琳達索取抗生素。比爾蓋茲茲發言人痛批這是艾普斯坦在索賄未果後的「惡意誹謗」，但此細節已重創其個人形象。

●馬斯克（Elon Musk）：主動詢問「最瘋派對」文件披露馬斯克曾於 2012 年與艾普斯坦通信，艾普斯坦主動邀請其造訪島嶼，馬斯克則在回信中詢問「哪一晚的派對會最瘋」。雖然馬斯克否認登島，但其親生女兒近日的出面爆料與電郵紀錄對其說法構成了嚴重挑戰。

●薩默斯（Larry Summers）：學術捐贈與戀愛建議前哈佛大學校長薩默斯與艾普斯坦的關係涉及大量捐贈與私人諮詢。檔案顯示兩人在 2017 至 2019 年間仍頻繁通信，薩默斯甚至曾向艾普斯坦尋求戀愛建議。薩默斯事後對此深感遺憾，並宣布暫時退出公眾活動。





艾普斯坦「淫魔檔案」解密！川普、馬斯克都淪陷…「權貴8名單」醜聞1次看

安德魯王子（左）、梅特瑪莉太子妃（右）也被捲入其中，不過安德魯王子目前泰晤士河谷警察局點名，正針對此項最新指控進行程序評估。（圖／翻攝自X平台）





歐洲皇室：安德魯王子與挪威太子妃

總結

雖然上述人物的名字均出現在這 300 萬頁的檔案或飛行紀錄中，但目前公開的資料中，大部分是紀錄他們的社交行程、郵件往來或共同參與活動，除了已經被法律程序點名的安德魯王子外，對於川普、柯林頓、薩默斯及盧特尼克，目前尚未有直接的法律文件證明他們參與了艾普斯坦的非法性販運活動。

