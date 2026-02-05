艾普斯坦「獄中輕生」照片首度曝光！全臉紫紅、脖子勒痕…生前打過一通神秘電話

艾普斯坦生前送醫急救的畫面首度被公開。圖／翻攝自DOJ官網

美國司法部（United States Department of Justice）終於在1月30日正式公開300萬頁與已故性犯罪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查相關的「艾普斯坦檔案」（Epstein Files），其中包含艾普斯坦2019年獄中身亡相關的照片，以及其遺體、急救過程與死亡後的牢房狀況都是首次公開，再度引發外界關注這起震撼全球的案件。

戀童淫魔艾普斯坦死亡不簡單？接了電話當晚逝世

根據紐約郵報（New York Post）等美媒報導，「艾普斯坦檔案」中列有美國聯邦調查局（FBI）紐約外勤辦公室針對艾普斯坦所進行的死亡調查，以及大都會懲教中心（Metropolitan Correctional Center，MCC）中尉辦公室的內部報告，其中包含數十張2019年8月10日凌晨所拍的照片，首度公開艾普斯坦在紐約監獄牢房中上吊身亡的現場。

艾普斯坦死亡事件要回溯至2019年8月9日，他當天上午出庭應訊後，在當晚獲准進行一通長達20分鐘的電話，先是由獄警代為撥打後，再讓他在淋浴區內通話，但文件並未揭露通話對象究竟是何人。艾普斯坦在通話結束後就被該獄警帶走，再交由另外2名原定值勤至8月10日上午8時的夜班獄警看管，怎料隔天值班的早班中尉卻在8月10日清晨6時33分獲報得知，艾普斯坦在牢房內上吊輕生。

艾普斯坦生前送醫急救的畫面首度被公開。圖／翻攝自DOJ官網

艾普斯坦隨即被移送至監獄2樓的醫療區，由中尉先行施以心肺復甦術（CPR），隨後一名護理師接手急救，但始終未能恢復生命跡象，後來被送上救護車轉送至貝克曼醫院（Beekman Hospital）搶救，但仍於當日上午7時36分宣告不治死亡。

不料，事後調查更揭露，2名夜班獄警根本沒有做好巡邏勤務，一名獄警坦承：「我們沒有完成凌晨3點與5點的巡房」；另一名獄警更崩潰直呼：「我們搞砸了」、「是我搞砸了，他（指另一名獄警）沒有責任，我們根本沒有進行任何巡房。」

8年前死亡現場曝光！檢警認定是輕生

「艾普斯坦檔案」中一份標註為「EFTA00134598」的文件也首度公開多張現場與急救照片，只見艾普斯坦躺在擔架床上，身上的橘色囚衣已被撕開，胸口貼有TENS電極貼片、脖子還有固定頸圈，旁邊可見氧氣瓶為艾普斯坦輸送氧氣。失去意識的艾普斯坦臉部嚴重紅腫，嘴角有明顯傷口，頸部還有深紅色的勒痕。

艾普斯坦遭搶救後仍不治。圖／翻攝自DOJ官網

艾普斯坦死亡後的牢房狀況也被記錄在內，只見金屬床架上還繫著他用來上吊的橘色布條；另一份標註為「EFTA00161494」的死亡調查報告則以時間順序列出他生前最後數小時的監管狀況，還有附上急救人員嘗試搶救時的畫面。調查最終認定，艾普斯坦是在等待檢方對其提出「未成年性交易」及「共謀進行未成年性交易」等指控期間，於監獄內輕生身亡。

此外，文件還揭露，艾普斯坦在死亡前兩天，也就是2019年8月8日這天曾立下遺囑，打算將名下價值數億美元的遺產，包括備受爭議的私人小島、一枚33克拉鑽戒及紐約別墅留給女友。不過，相關資產最終被納入信託基金，用於賠償受害者、繳稅及支付法律費用，目前最新公開的帳目可見，信託基金內還剩約1億美元。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



