艾普斯坦300萬頁調查檔案全公開！14歲少女「幫川普口愛」還被打…比爾蓋茲玩到染性病

川普被爆也曾參與艾普斯坦的狂歡派對。圖／翻攝自DOJ

美國司法部（United States Department of Justice）依據國會通過的《艾普斯坦文件透明法》（Epstein Files Transparency Act），終於在30日正式公開300萬頁與已故性犯罪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查相關的「艾普斯坦檔案」（Epstein Files），內容涵蓋電子郵件、行程紀錄，還有18萬張圖片和2000段影片，再度引發外界對多名政商名流與艾普斯坦關係的高度關注。

馬斯克與艾普斯坦早有聯繫？他認：拒絕了他的邀請

根據太陽報（The Sun）報導，最新公開文件顯示，科技富豪馬斯克（Elon Musk）與艾普斯坦至少在2012年起就有電子郵件往來，其中一封被公開的電郵內容可見，馬斯克曾詢問艾普斯坦：「你島上哪一天／哪個夜晚會是最瘋狂的派對？」顯示雙方當時曾討論是否可能會面。

另外，文件顯示馬斯克2013年12月13日曾主動聯繫艾普斯坦，表示家人假期期間會在英屬維京群島與聖巴瑟米一帶，並問道：「有沒有適合拜訪的時間？」對此，艾普斯坦則回覆：「1日至8日任何一天都可以，如果你想隨機安排也行，永遠有你的位置。」這段文字也被解讀為雙方曾討論會前往被外界稱為由艾普斯坦所建造的「戀童癖之島」小聖詹姆士島（Little St. James）。

馬斯克曾受邀前往艾普斯坦的小島。圖／翻自aol.com

不過，文件也顯示，這趟行程最終可能未能進行，因艾普斯坦的助理葛羅夫（Lesley Groff）曾在2013年12月31日發信提醒：「只是提醒一下，馬斯克曾詢問1月2日是否能前往你的島嶼」，也未有文件顯示任何確認已造訪小島的內容。艾普斯坦則在幾天後回信表示自己需要留在紐約。

雖然美國眾議院監督委員會民主黨成員2025年9月公布的一份艾普斯坦每日行程表副本中，曾有一份寫明「伊隆馬斯克12月6日前往島嶼」的紀錄，但同一份行程表也能看見，艾普斯坦當時人在新墨西哥州，行程真實性也引發質疑。對此，馬斯克本人當時也在社群平台發文坦言，確實曾被艾普斯坦邀請前去小島，但他當時已明確拒絕。

艾普斯坦寫電郵罵蓋茲、曝他得性病！助理信件也被挖出

除了馬斯克，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也被爆是小島是「座上賓」，文件顯示，艾普斯坦2013年7月18日曾寫了一封最後可能只存為草稿的長篇電郵抨擊比爾蓋茲：「更雪上加霜的是，你竟然懇求我刪除那些關於你性病的電子郵件、你要求我提供抗生素讓你偷偷給梅琳達（比爾蓋茲妻子）服用，以及對你陰莖的描述」、「我對你無視我們過去6年所建立的友誼震驚到難以理解」。

艾普斯坦（右）與比爾蓋茲（左）過去曾有交情。圖／翻攝自DOJ

還有一封以比爾蓋茲時任首席顧問尼科利奇（Boris Nikolic）口吻所寫的電郵則提及，他被捲入蓋茲夫妻的婚姻爭端，更稱他曾被要求參與「道德不當、倫理失當，甚至接近非法界線」的行為：「從協助比爾取得藥物，以應付與俄羅斯女孩發生性行為後的後果，到協助他與已婚女性設立非法信託，再到要求我提供治療注意力不足過動症的藥物（Adderall）給橋牌比賽使用，儘管我是醫師，但我沒有開立處方的權限。」

對此，比爾蓋茲也強烈否認上述指控，其發言人向媒體回應：「這些說法完全荒謬，且徹頭徹尾是假的。這些文件唯一能顯示的，是艾普斯坦對未能與蓋茲維持關係的挫敗感，以及他為了設局與誹謗所願意付出的極端手段。」

比爾蓋茲否認與艾普斯坦相關的性犯罪指控。圖／翻攝自DOJ

少女幫川普口交還被搧巴掌？美國司法部回應了

美國總統川普（Donald Trump）也多次出現在調查文件中，文件中記載，美國聯邦調查局（FBI）在2020年大選前夕曾接獲爆料：「一名身份不明的女性友人約35年前在紐澤西州被迫為川普總統進行口交。該友人告訴亞歷克西斯，她當時約13、14歲，在口交時咬了川普一口，隨後被打臉，還表示她也曾遭艾普斯坦虐待。」不過，該指控起初是由女孩的「身份不明女性友人」指稱，並無當時的任何官方記錄。

文件還顯示川普曾被指控參與在佛州海湖莊園舉辦當地「狂歡派對」，由艾普斯坦帶了一批女孩前往，再讓川普負責「拍賣」，但舉報人當時並未提供聯繫方式，因此無法核實真假。另外，FBI紐約辦事處已彙整多項對川普與愛潑斯坦相關指控，並移送至兒童剝削及人口販運任務組核查，雖然員警嘗試聯繫多名指控者，但大多都聯繫不上，且即使收到大量公眾舉報，但都沒有證據佐證。

艾普斯坦（左）與川普（右）過去曾有交情。圖／翻攝自DOJ

美國司法部後來發表聲明強調，此次發布的文件可能包含偽造或虛假提交的圖像、文件或影片：「因為所有公眾寄給FBI的內容都納入回應該法案的發布中，其中一些文件包含不實且聳人聽聞的指控，這些指控是在2020年大選前提交給FBI的。明確來說，這些指控毫無根據且都是假消息，如果它們有絲毫可信度，早就會被用來對付川普總統了。」

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



