艾普羅民調 鄭朝方與徐欣瑩勢均力敵

根據最新的艾普羅行銷市場研究股份有限公司針對總統、新竹縣長施政表現及下屆新竹縣長人選投票支持度的民調結果顯示，賴清德總統的滿意度僅38.4％表示滿意；縣長楊文科滿意度則高達58.8％；外界關心的下屆縣長人選支持度，若是民進黨鄭朝方對上國民黨徐欣瑩，鄭以36.8％小勝徐的33.9％，但在3％的誤差範圍內，兩人幾乎打平。

民調顯示，賴清德總統在新竹縣的施政表現，有38.4％表示滿意（非常滿意10.0％、還算滿意28.4％），49.6％不滿意（非常不滿意25.4％、不太滿意24.1％），其餘12.1％表示不知道、無意見或拒答。

楊文科施政表現，有58.8％滿意，32.6％不滿意。從交叉分析來看，除了泛綠支持者是滿意與不滿意比例相近（滿意48.3％、不滿意48.5％），其他分層都是滿意度較高。

下屆縣長部分，國民黨的徐欣瑩和民進黨的鄭朝方投票支持度中，鄭朝方以36.8％小勝徐欣瑩的33.9％，不過，支持度差距僅2.9％，在抽樣誤差範圍內，兩人算是打成平手。

這項民調也翻轉過去大家對新竹縣政治版圖結構的印象，過去新竹縣一直是藍大於綠的政治傾向，但隨著竹北市的外來人口愈來愈多，政黨支持度已與過去大不相同，民進黨的可能參選人在民調已與國民黨可能人選勢均力敵，也代表新竹縣可能已非藍營百分百的囊中物，推出最強候選人才是勝選方程式。

對此，立委徐欣瑩表示，看到這個民調結果，所有人都要非常警惕，要更加努力爭取人民的支持。新竹縣需要她，她會義無反顧，全力以赴，承擔更大的責任。身為國民黨黨員，她尊重黨的制度，所以靜待黨中央初選機制出來。

艾普羅這項民意調查期間為11月20日至22日的晚間6時至9時30分，針對新竹縣年滿20歲以上的選民為調查對象，共完成1070份有效樣本，在95％的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在正負3.0％內。