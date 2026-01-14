艾未未：中國護照是我的「胎記」

（德國之聲中文網）艾未未日前接受了《柏林報》的采訪。他說，這次回中國，主要事為了看望自己93歲的母親。“每一次見面都可能是最後一次了。同時，兒子也快17歲了，我們兩人都覺得，是回去探望家人的時候了。”

艾未未告訴記者，他在國外生活了20多年，但依然沒有改變國籍，仍拿著中國護照。“因為我認為這本護照是我生命中不可或缺的一部分。它就像胎記：並非選擇，而是與生俱來。我生命中的這一部分既非我所能改變，也非他人所能改變；它是我個人的印記。”

在回中國前，艾未未還接受了《華爾街日報》采訪，談到自己即將探望十年未見面的母親。記者問他“你最想念你母親的什麼？”，艾未未的回答出乎意料：“我不想念我母親。”

他解釋說：“我們成長在一個不鼓勵表達個人情感的社會。她不記得我的生日，我也從來不記得她的生日。我們不太會有任何形式的自我情感的放縱。她是我的親人，而我只有她一個親人。”另外他希望兒子能看到祖母，“如果她離世，我兒子就再也沒有這樣的機會了。”因此這是一個“理性”之舉。

不是一個“危險的決定”

艾未未是著名詩人艾青之子，幼年曾隨父母被下放到東北和新疆。1980年代，艾未未在美國留學，從事藝術創作和影視項目。90年代回到中國後，成為備受關注的先鋒藝術家，並參與公共討論，發表批評政府的言論。2010年左右，他開始在中國受到當局的封殺，工作室被強拆，受到逃稅指控，被拘押，護照被扣留。2015年，艾未未重獲護照後來到德國。

被問到這次回中國是否有安全顧慮，艾未未說：“我是中國人，當我回到中國時，既不感到害怕也不感到困惑，也不認為這個決定很危險。”

他表示，回到北京感覺一切都很親切熟悉，“就像一塊破碎的玉，被完美拼合到一起”。艾未未盛贊北京的美食之豐富，以及中國服務業的發達和高效。

他舉例說，在北京，他到一家銀行想激活多年未用的賬戶，耐心友好的營業員迅速地辦好了所有手續，一切非常順利。而他在德國和瑞士，都曾在銀行上遇到過種種困難，手續“復雜和不合理”。此外申請簽證也是漫長的等待。艾未未抱怨在歐洲日常生活中遇到的官僚主義羈絆和困難“至少是中國的十倍”。

德國讓人感到“束縛和不安”

艾未未十年前離開中國，首先來到德國，並在柏林創建了一個工作室。但他似乎對德國公眾賦予他的“異議藝術家”的標簽並不舒服。2019年他和家人遷居英國，後來又前往葡萄牙。

對艾未未來說，和北京明媚的冬日陽光、開闊視野相對的是柏林的陰冷無趣。被問到如何比較兩個城市的政治氛圍，他回答道：“北京普通人的日常生活感覺更加自然，有人情味，因為人們往往專注於眼前的事情。在德國，在我離開中國後的十年裡，幾乎沒有人邀請我去他們家做客。”

艾未未對德國的印象是“冷漠、理性、官僚主義盛行。作為個體，在這裡會感到束縛和不安全“。他還認為，在政治舞台上，德國目前的形象是“一個缺乏安全感和自由的國家”。或許因此中國人更欣賞被視為極右翼的德國選擇黨（AfD）政治家魏德爾（Alice Weidel），“作為政治家，她有清晰表達自己觀點的能力，”艾未未說：“她是中國人唯一能夠記住並尊重的人。”

艾未未此前就多次公開發言，對德國社會的風氣和主流輿論的部分立場表達批評。因此他在此間也常常引起爭議。

2023年11月，艾未未在社交媒體上發表為加沙巴勒斯坦人鳴不平，並影射猶太社區在美國特殊影響力的帖子後，他在倫敦、紐約、巴黎和柏林的展覽相繼被取消。隨後，他刪除了相關內容。

中國人“不相信民主”

被問到中國人如何看他們的國家在當今世界日益重要的角色時，艾未未說，中國人並不太關注自身在世界上的角色，“但中國能夠擺脫過去遭受的屈辱和奴役，對他們意義重大。”他說，如今中國人專注於改善自身的生活。“中國從未追求擴張，但在維護人民尊嚴和民族自豪感方面，中國絕不會妥協。”

在12月底接受《華爾街日報》采訪時，艾未未斷言中國“永遠不會成為一個所謂的民主社會”。他認為中國人不相信民主，“因為沒有民主社會的好範例。……他們看不到成為所謂民主社會的真正好處，尤其是在看到美國或西方國家發生的事情之後。”

不過他對中國目前的發展表示樂觀：“中國正在發生很多積極的事。就國家財富和人民的生活而言，中國正處於最佳時期，但在精神和心智方面未必如此。中國還好（China is okay）。”

《華爾街日報》記者問他是否願意回到中國生活，對此艾未未不置可否，表示對於藝術家，言論自由如同新鮮空氣一樣不可或缺。“只要沒人把我關進監獄，我就可以待在任何地方。如果沒有審查，我在中國就不會有任何問題。”但他承認中國的審查制度是一個“非常嚴重的問題，它保障了政府的合法性，因為你不能質疑它。但與此同時，審查永遠不會讓中國變得光明燦爛”。

艾未未還說，審查並非中國獨有，“審查無處不在。美國有，西方世界也有。”他還提到自己即將出版的新書，題目就叫《艾未未談審查》（Ai Weiwei on Censorship），計劃於今年3月出版。

作者: 德聞