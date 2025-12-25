「艾森豪夾克」復活了！ 陸軍開放全軍官兵訂製

國防部同意從12月開始，官兵可以憑點數訂製艾森豪夾克。（圖／東森新聞）





前國防部長馮世寬曾經力推美式夾克「艾森豪夾克」，但因為部分人認為這款夾克太吃身材，因此這項政策無疾而終，不過現在又復活了。國防部同意從12月開始，官兵可以憑點數訂製，而陸軍軍官學校校長也穿著艾森豪夾克接待外賓，引發熱議。

陸軍官校校長譚芳榮少將在接待訪賓時，身上穿的就是過去討論非常熱烈的艾森豪夾克，在衣領上他配帶著瓜地馬拉榮譽少將的領飾，胸前也有國外參訪，以及受訓紀念章。這樣的艾森豪夾克引發熱議，因為過去在國防部前部長馮世寬任內想推廣但無疾而終，因為有聲音認為這夾克太吃身材，如果胖的人穿就不好看，馮世寬還曾經說過，這樣的批評毫無道理，因為美國將軍麥可阿瑟或是我國前行政院長郝柏村都可以穿。

廣告 廣告

如此西裝領下擺及腰的美式軍服，現在看來復活了，因為國防部同意，陸軍官士兵12月開始可以在服裝供售站憑點數訂製，在正確的場合穿，就可展現官兵的專業激發官兵榮譽感，所以開放官兵和現有俗稱小夾克的冬季夾克併行穿用，多了一個選擇，帥氣模樣也真為我國官兵感到驕傲。

更多東森新聞報導

國軍「華麗」換裝！花兩億訂造「艾森豪夾克」

耶誕老人昨22:42通過台灣！國防部公開飛越照 網一看笑了

美揭中國「2027具奪台能力」 國防部：具攻印太第一島鏈

