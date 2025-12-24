「艾森豪夾克」復活 陸軍開放全軍官兵訂製

國防部前部長馮世寬任內試辦的「艾森豪夾克」復活！陸軍司令部宣布，陸軍官兵從今年冬天開始，可在服裝供售站憑點數訂製「新式夾克」。官員表示，穿著新式夾克時配戴勳表、紀念章，可激發官兵榮譽感。不過官員也坦言，艾森豪夾克的剪裁「很吃身材」，從此恐怕必須好好注意飲食、鍛鍊身材。

陸軍官校粉專近日公布校長譚芳榮少將拜會宏碁創辦人施振榮夫婦、接待AIT高雄分處長張子霖等訊息，網友發現譚芳榮身穿類似艾森豪夾克的軍服，衣領上別有金色葉片領章，胸前還有多枚圓形徽章，異於一般國軍服制，引發網友議論「艾森豪夾克復活了？」

廣告 廣告

國軍陸空軍及陸戰隊早年曾配發西裝領、下擺及腰的美式軍服外套，軍中習稱「艾森豪夾克」，海軍則在二戰時期赴英接艦時穿過類似的英軍制服；由於此款軍服俐落帥氣，曾獲不少年輕軍官喜愛，2017年國防部前部長馮世寬任內，一度推動恢復此款軍服。

陸軍司令部官員將這款艾森豪夾克稱為「新式夾克」，官員指出經呈報國防部同意，陸軍官士兵從今年12月開始，可在服裝供售站憑點數訂製。官員解釋，艾森豪夾克穿著時配戴全套勳表、資格紀念章等章記，於對外拜會、接見、參加會議等場合穿著，可展現官兵的專業、激發官兵榮譽感，因此開放官兵與現有俗稱「小夾克」的冬季夾克併行穿用。

除了譚芳榮及陸軍官校多位幹部外，陸軍副司令張台松日前主持大漢營區聖誕大道點燈時，也穿著此款夾克。據透露，這項作法獲得陸軍司令呂坤修的支持，並鼓勵官兵展現自己的榮譽，不過相關官員坦言，艾森豪夾克的剪裁「很吃身材」，若要穿得好看、有精神，那真的要好好注意、時常鍛鍊身型。

官員指出，新式夾克可從陸軍服供站憑點數訂製，不過屬於訂製服而非「型號服」，因此單價較高，每件夾克需4300點，相較之下，現行「小夾克」需2400點。

根據現行陸海空軍服制條例規定，現役軍人穿著之工作服、運動服、夾克、毛衣、大衣、孕婦裝、便帽及擔任特殊任務或因國際禮儀所需服裝，其服式由國防部或其所屬機關定之。

資深軍事研究者認為，陸軍採取由服供站訂製的做法是對的，讓有需要的人憑點數訂製即可，不需要普發。不過專家也直言，艾森豪夾克的特點為高腰剪裁，陸軍現行的版型衣襬太長，蓋過臀部，反而失去應有的俐落感。專家也指出，近年美國陸軍恢復二戰樣式的卡其軍服，也因版型「走鐘」而遭官兵抱怨。

關於譚芳榮配戴的各式章記，官員解釋，譚芳榮早年曾留學宏都拉斯、瓜地馬拉等國軍校，也曾擔任駐瓜地馬拉武官，是國軍少數西語系將領；領口的金葉章便是瓜地馬拉國防部長贈送的該國「榮譽少將」桂冠領章(一束桂冠葉為少將、兩束為中將)。

左胸前5枚徽章則是譚芳榮歷次赴北約防衛學院、宏都拉斯陸軍軍校、巴拉圭國防部、瓜地馬拉戰略班、巴拉圭戰略學院等交流、參訓獲贈的榮譽徽章。

【看原文連結】

更多udn報導

勝過除濕機！內行曝浴室改裝1電器暖又快乾

台灣服務太貼心 一票人赴日韓嘆被養成奧客

冬天外套帽T難曬乾？1晾法實測大讚真的有用

LINE收回訊息縮為1小時突喊卡 官方說話了