艾比希感謝選民支持 泰國民主黨表態做好反對黨角色

台泰時報今天(9日）報導，泰國大選結果陸續揭曉，民主黨（Democrat）在選後召開記者會，黨魁艾比希（Abhisit Vejjajiva）率領黨內高層向支持者表達感謝，並強調民主黨已準備好在國會擔任反對黨角色，持續監督政府運作，推動廉潔政治。

艾比希指出，儘管部分選區結果仍待確認，但整體來看，民主黨在多個地區的得票表現較過往有所成長，預期在完成彙整後，仍有機會再增加席次。依目前非官方結果推估，民主黨可望取得約20席國會席次，已具備在國會中發揮實質監督力量的基礎。

他表示，民主黨將以嚴謹態度履行國會職責，確保民意能被充分反映，並成為人民在國會中的「眼睛與耳朵」。

至於是否參與組閣，艾比希強調，目前政局仍存在高度不確定性，民主黨將堅守先前向選民承諾的立場，尤其在打擊地下經濟與貪腐問題上，絕不妥協。

針對是否已有政黨接觸邀請加入政府陣營，艾比希表示，目前尚未接獲任何正式聯繫，民主黨也不急於表態，並重申即使擔任反對黨，仍能有效推動符合公共利益的政策方向。

民主黨秘書長柴武（Chaiwut Bannawat）則說明，依黨內初步統計，民主黨在南部多府選區表現相對穩健，部分選區仍有翻盤空間，政黨名單席次預估可達10席以上。記者會現場也有支持者到場打氣，展現基層支持力道。 (編輯:柳向華)